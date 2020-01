Direct live de Reims – Metz streaming à partir de 20:00

Un autre jour de match, le 21 de la Ligue 1, Reims et Metz se rencontreront à Auguste-Delaune samedi à 20h.

Le Stade de Reims espère récupérer des points lors du match du 21e tour après sa défaite 2-0 contre l’Olympique de Nîmes lors du match précédent. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept de leurs 19 matches à ce jour, inscrivant 17 buts et en concédant 13.

De son côté, le FC Metz a battu le Racing Strasbourg 1-0 lors de son dernier match de la compétition, grâce à un but de John Boye. Ils espèrent donc renouveler leur performance, cette fois au Stade de Reims. À ce jour, sur les 20 matches de Ligue 1 disputés par l’équipe, elle a remporté quatre victoires et a marqué 18 buts contre 28 encaissés.

Le Stade de Reims, qui se concentre sur la performance de son équipe à domicile, a remporté trois victoires, a été battu une fois et a obtenu six nuls en dix matches, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour s’enrichir d’un bon nombre de points. Sur la route, le FC Metz affiche un bilan d’une victoire, cinq défaites et quatre nuls en dix matches joués jusqu’à présent, ce qui n’est pas un bilan trop optimiste pour le match contre le Stade de Reims.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à Auguste-Delaune, avec pour résultat une défaite et trois nuls en faveur du Stade de Reims. La dernière fois que Reims et Metz ont participé à la compétition, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé par un nul 1-1.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de la Ligue 1, on constate que les hôtes sont en avance de neuf points sur le Stade de Reims. Actuellement, le Stade de Reims compte 29 points et se trouve en huitième position. Quant à leur rival, le FC Metz, il est 17e au classement avec 20 points.

Reims – Metz composition des équipes

Reims :A venir

Metz : A venir

Le programme tv de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 24 janvier

A 20 h 45, en direct sur Canal + Sport : Nice 1 – 1 Rennes

Samedi 25 janvier

A 17 h 30, en direct sur Canal + : Marseille-Angers

A 20 heures, en direct sur beIN 1 : Multiplex Ligue 1

A 20 heures, en direct sur beIN 4 Max : Brest-Amiens

A 20 heures, en direct sur beIN 5 Max : Monaco-Strasbourg

A 20 heures, en direct sur beIN 6 Max : Montpellier-Dijon

A 20 heures, en direct sur beIN 7 Max : Reims-Metz

A 20 heures, en direct sur beIN 8 Max : Saint-Etienne – NîmesDimanche 26 janvier

A 15 heures, en direct sur beIN 1 : Lyon-Toulouse

A 17 heures, en direct sur beIN 1 : Nantes-Bordeaux

A 21 heures, en direct sur Canal + : Lille – Paris-SG.