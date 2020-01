Direct live de Saint-Etienne – Nimes streaming à partir de 20:00

Samedi à 20h00, se jouera le match du 21ème tour de la Ligue 1, dans lequel nous verrons Saint Etienne et Nîmes s’imposer au stade Geoffroy Guichard.

L’AS Saint-Étienne se réjouit de la victoire dans le match du vingt et unième tour après avoir subi une défaite contre le FC Nantes lors du match précédent par un score de 0-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept de leurs vingt matches de Ligue 1, avec 22 buts marqués et 31 encaissés.

Quant aux visiteurs, l’Olympique de Nîmes s’est imposé 2-0 au Stade de Reims lors de son dernier match de la compétition, grâce à des buts de Yassine Benrahou et Renaud Ripart, et cherchera à maintenir sa série de victoires au stade de l’AS Saint Etienne. À ce jour, l’équipe a remporté trois de ses 19 matches de Ligue 1, avec 33 buts encaissés et 15 concédés.

En termes de résultats à domicile, l’AS Saint-Etienne a enregistré trois victoires, trois défaites et quatre nuls en dix matches à domicile, un chiffre qui pourrait s’avérer encourageant pour l’Olympique de Nîmes, car il montre une certaine faiblesse de l’équipe locale dans les matches joués au stade Geoffroy Guichard. En dix matches, l’Olympique de Nîmes a été battu six fois, ce qui ne donne pas un bilan trop optimiste pour le match qui l’opposera à l’AS Saint-Étienne.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements sur le site de l’AS Saint Etienne et le résultat est deux victoires en faveur de l’équipe locale. Les locaux ont également gagné à plusieurs reprises sur leur terrain face à Nîmes, comme ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois que Saint Etienne et Nîmes se sont rencontrés dans ce tournoi, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé par un résultat de 2-1 en faveur de Saint Etienne.

A ce jour, il existe un écart de 10 points entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Nîmes au classement. L’équipe de Claude Puel est à la quinzième place avec 25 points. Les visiteurs, quant à eux, ont 15 points et se trouvent à la dix-neuvième place du concours.

Saint-Etienne – Nîmes composition des équipes

Le programme tv de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 24 janvier

A 20 h 45, en direct sur Canal + Sport : Nice 1 – 1 Rennes

Samedi 25 janvier

A 17 h 30, en direct sur Canal + : Marseille-Angers

A 20 heures, en direct sur beIN 1 : Multiplex Ligue 1

A 20 heures, en direct sur beIN 4 Max : Brest-Amiens

A 20 heures, en direct sur beIN 5 Max : Monaco-Strasbourg

A 20 heures, en direct sur beIN 6 Max : Montpellier-Dijon

A 20 heures, en direct sur beIN 7 Max : Reims-Metz

A 20 heures, en direct sur beIN 8 Max : Saint-Etienne – NîmesDimanche 26 janvier

A 15 heures, en direct sur beIN 1 : Lyon-Toulouse

A 17 heures, en direct sur beIN 1 : Nantes-Bordeaux

A 21 heures, en direct sur Canal + : Lille – Paris-SG.