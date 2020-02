Edinson Cavani fait la paix

C’était en janvier et il avait les sacs bien préparés dans son salon. Il attendait l’appel de l’Atlético pour l’annoncer définitivement comme nouveau joueur de rojiblanco. Mais cet appel n’est jamais venu et Cavani est resté à terre. Habituellement un des leaders, l’Uruguayen devait se faire l’idée de passer toute une saison en arrière-plan, plus sur le banc que dans le vert.

10/02/2020 à 21:36

CET

Albert Grace

Un rôle qui ne se marie pas trop avec son âme de guerrier. Mais, même ainsi, l’Uruguayen s’est arrêté et est allé travailler comme il l’avait fait jusqu’à présent, sachant que les minutes brilleraient par son absence avec la présence d’Icardi en tant que titulaire incontesté. Mais ils sont arrivés dimanche dernier et, comme tous les bons «9», il en a profité pour continuer à ajouter des buts sur son propre compte.

L’Uruguayen est passé au vert du Parc des Princes en 76 ’en remplaçant son homologue argentin et le public l’a applaudi comme il le méritait. Et dans les années 80, il avait déjà vu la porte après avoir profité de l’aide de Di María, qui l’avait laissé seul dans la zone. Là, Cavani n’échoue généralement pas. Avec le but, l’attaquant a pris du poids.

Et ça ne marquait plus en Ligue 1 depuis août dernier. Il avait vraiment besoin d’un attaquant qui voulait commencer cette saison, a vu comment Icardi est passé et a également tronqué son départ pour l’Atlético à la dernière minute. Il avait encore les supporters dans sa poche, mais la vérité est que le but contre Lyon a servi à signer sa paix avec le club.