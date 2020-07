Erling qui? La forme de Greenwood montre que la disparition de Haaland est bientôt oubliée pour Man United

Ole Gunnar Solskjaer voulait vraiment signer Erling Haaland du FC Salzburg en janvier, ne vous y trompez pas, mais il y avait deux raisons importantes pour lesquelles Manchester United a abandonné sa poursuite de l’attaquant norvégien. L’un d’eux était Mason Greenwood.

L’autre, signalé par ESPN à l’époque, était que United n’accepterait pas que les conseillers de Haaland prennent une part des bénéfices d’une future vente de l’adolescent. Du point de vue de United, le prix de la capture de l’un des jeunes talents les plus passionnants du monde ne valait pas le risque que ses représentants aient une influence supplémentaire sur son avenir – d’autant plus qu’une clause de rachat de 50 millions d’euros était également exigée dans le contrat. .

Le Borussia Dortmund a finalement remporté la course pour Haaland, mais l’émergence de Greenwood, âgé de 18 ans, comme l’un des jeunes attaquants les plus sexy d’Europe, signifie que United n’est peut-être pas si consterné.

« Nous n’avons pas trouvé le bon à l’extérieur de notre club », a déclaré Solskjaer, interrogé sur la possibilité de rater Haaland. « Mais nous avons maintenant Mason. »

C’était en décembre, lorsque l’adolescent avait déjà marqué trois buts en Premier League sur un total de neuf dans toutes les compétitions cette saison.

La suggestion de Solskjaer selon laquelle le potentiel de Greenwood atténuerait le coup de passer à côté de Haaland, qui a depuis marqué 16 buts en 18 matchs pour Dortmund, ne semblait guère plus qu’une tentative de donner une tournure positive à United manquant une autre cible de transfert.

Peu importe où les capacités de Haaland l’emmèneront dans les années à venir, personne ne peut désormais remettre en question l’affirmation de Solskjaer selon laquelle Greenwood peut avoir un impact similaire à Old Trafford.

Sa spectaculaire double frappe contre Bournemouth ce week-end l’a porté à 15 buts toutes compétitions confondues et il en a besoin de deux de plus pour devenir le premier adolescent de ce siècle à atteindre 10 buts en Premier League en une saison, et le premier depuis Michael Owen en 1997-1998.

Des sources ont déclaré à ESPN que Solskjaer était tellement convaincu par Greenwood, qui avait 17 ans quand il est arrivé en tant que manager, qu’il pensait pouvoir décharger Romelu Lukaku et Alexis Sanchez et donner au jeune attaquant la chance de revendiquer une place dans l’équipe première. .

Mason Greenwood a marqué deux fois alors que Manchester United battait Bournemouth 5-2. .

Le personnel d’entraîneurs de United attendait que Greenwood réalise son potentiel, avec Sir Alex Ferguson lors d’un dîner de la League Managers ‘Association en 2016 « Je pense que nous en avons trouvé un » à Greenwood. Des sources ont déclaré à ESPN que Ferguson pensait également que Greenwood était la perspective la plus excitante qu’il avait vue depuis Ryan Giggs. Mais si Haaland était arrivé de Salzbourg en janvier, la progression de Greenwood aurait été stoppée.

Solskjaer voulait à la fois Haaland et Greenwood, mais il savait également qu’il retarderait le développement de Greenwood en lui donnant moins d’opportunités derrière Haaland, Marcus Rashford et Anthony Martial dans l’ordre hiérarchique. Il veut toujours ajouter un autre attaquant, mais celui qui ajoutera une dimension d’attaque différente.

Le manager de United, qui a prêté Odion Ighalo, âgé de 31 ans, à Shanghai Shenhua jusqu’en janvier, souhaite toujours qu’un attaquant plus âgé et plus expérimenté soutienne ses jeunes attaquants de la même manière que lorsque Jose Mourinho a signé avec Zlatan Ibrahimovic de Paris Saint-Germain en 2016.

Mourinho pensait que Rashford et Martial n’avaient pas l’expérience pour assumer le fardeau de marquer dans un club comme United, donc Ibrahimovic a été recruté. Rashford et Martial ont maintenant quatre ans de plus et plus de sagesse, à 22 et 24 ans respectivement, mais ils sont encore relativement jeunes et, avec Greenwood à seulement 18 ans, Solskjaer veut un attaquant à la fin de la vingtaine pour ajouter de l’ancienneté à sa ligne avant.

Steve Nicol dit que le jeu de Mason Greenwood rendra difficile pour Ole Gunnar Solskjaer de le laisser tomber sur le côté.

Et cette approche joue également dans le développement de Greenwood. Plutôt que de rivaliser avec un autre jeune comme Haaland, un chef plus âgé fournirait des conseils et offrirait également à Solskjaer une option différente.

United a géré le développement de nombreuses jeunes stars au fil des ans et ils savent que ces joueurs subiront une forme incohérente. Sous Ferguson, le plan était d’avoir des joueurs plus âgés autour des jeunes stars pour partager la charge, et Solskjaer pense que c’est la prochaine étape avec Greenwood.

Solskjaer ciblant l’ailier de Dortmund de 20 ans, Jadon Sancho, pour accélérer le rythme, trouver le bon attaquant expérimenté sera encore plus important, mais United ne voit pas Sancho et Greenwood rivaliser pour la même position.

Sancho et Haaland ont déjà conclu une entente incroyable à Dortmund et on pense à United que l’international anglais peut développer une relation similaire avec Rashford, Martial et Greenwood.

United a peut-être manqué Haaland, mais la forme boursouflante de Greenwood peut montrer que c’était une chance.