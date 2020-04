ESPN: Au service des amateurs de sport. À tout moment. Nulle part.

ESPN

Gareth Bale recrée le dernier but de l’UCL contre Liverpool

ESPN

Le monde est au point mort, nous avons donc compilé 10 émissions et documentaires qui vous gratteront les démangeaisons de football tout en étant isolés.

ESPN

Le Hall of Fame est un concept aussi ancien que le sport lui-même mais la Premier League a enfin un panthéon en 2020. Nous avons choisi la première classe.

Matthew Ashton / EMPICS via .

En 25 saisons depuis le début de la ligue, la MLS a parcouru un long chemin. Nous réfléchissons à ses débuts avec ceux qui étaient là.

Illustration ESPN.com

Le classement de Bill Barnwell des meilleurs coups depuis le lancement de la ligue présente des légendes comme Cristiano Ronaldo, Frank Lampard et Thierry Henry.

Amanda Mustard pour ESPN

Imaginez non pas un Picasso invisible, mais une exposition entière. Rencontrez Sattawat Sethakorn et sa collection de souvenirs potentiellement d’un million de dollars.

Giuseppe Lami / EPA-EFE / Shutterstock

Alors qu’il réfléchit à l’affection qu’il a pour l’Italie, Wright Thompson réfléchit sur le sport, la nourriture et la solitude au temps des coronavirus.

Ezequiel Becerra / . via .

Après une carrière légendaire en tant que joueur, Thierry Henry a connu un début de vie difficile en tant que manager. À Montréal, il cherche à s’améliorer.

ESPN

Il y a des fans mécontents et frustrés partout, mais ces 10 équipes ont été particulièrement difficiles.

Tim Clayton / Corbis via .

La location de Barcelone de Quique Setien révèle qui détient vraiment le pouvoir au Camp Nou: Lionel Messi et ses coéquipiers.

Alexander Wells

Voici les 100 meilleurs joueurs et managers du football masculin, selon nos experts.

Robbie Jay Barratt – AMA / .

D’innombrables erreurs, 840 millions de livres sterling, quatre managers et un Ed Woodward: comment Manchester United est devenu un spécialiste de l’échec.

Samuel Wilson pour ESPN

Faites un voyage à travers le pays pour jeter un coup d’œil aux fans bruyants qui créent certaines des meilleures ambiances de journée dans les sports professionnels américains.

Photo AP / Martin Meissner

De jouer dans les rues du sud de Londres à la pointe de la célébrité mondiale, Jadon Sancho a toujours fait les choses à sa manière.

Antonio Balasco / KONTROLAB / LightRocket via .

Imaginez un instant que vous possédez une équipe de football et que vous disposez de ressources illimitées et d’objectifs vertigineux. Si l’argent n’était pas un objet, quelle équipe construiriez-vous?

Jasper Bastian pour ESPN

Sam Borden: Le joueur de 20 ans est sur le point d’essayer ce qu’aucun Américain n’a fait auparavant et de jouer dans l’un des plus grands clubs de football.

Illustration ESPN

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les forces dominantes du football, mais qui est le prochain? Qui relèvera le défi d’être le meilleur du football?

Melissa Lyttle pour ESPN

Une fois un phénomène adolescent, Freddy Adu était censé sauver le football américain. Sa carrière semble s’essouffler, mais il n’a pas encore fini.

.

Le meilleur attaquant du monde vise une carrière dans la NFL. Pourquoi ne peut-il pas y arriver?

.

Gardez une trace de tous les matches à venir importants en Premier League, Ligue des Champions, La Liga, Major League Soccer et plus encore.

Andrew Powell / Liverpool FC via .

Résultats et scores de la Premier League, de la Ligue des Champions, de la Liga, de la Major League Soccer et plus encore.

Matteo Bottanelli / NurPhoto via .

Classement actualisé de la Premier League, de la Ligue des Champions, de la Liga, de la Major League Soccer et plus encore.