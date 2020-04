Fabregas va réduire les salaires du coronavirus et couvrir les salaires du personnel – sources

Par Julien Laurens et Jonathan Johnson

Cesc Fabregas a accepté une importante réduction de salaire afin d’aider Monaco à faire face à la crise financière provoquée par l’épidémie de coronavirus, ont indiqué des sources à ESPN.

Fabregas, qui a encore plus de deux ans sur son contrat, a décidé seul de prendre une réduction de salaire mensuelle de 30% jusqu’à nouvel ordre tout en acceptant un report de quatre mois et utilise son propre argent pour payer la perte de revenus de le premier personnel de l’équipe qui a été mis en congé, ont indiqué des sources à ESPN.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Chelsea, âgé de 32 ans, est également au cœur des négociations entre le club et les joueurs pour un accord général sur l’effectif. Pendant des semaines, les deux parties se sont entretenues mais n’ont pu jusqu’à présent trouver un accord.

Les directeurs du club voulaient initialement une réduction de salaire de 50% pour chaque joueur. Monaco a la deuxième masse salariale la plus élevée de Ligue 1 derrière le PSG avec 150 millions d’euros par an et possède l’une des plus grandes équipes d’Europe avec 29 joueurs.

Fabregas, qui a rejoint le club en janvier 2019 et gagne 7,2 M € net par an, les joueurs étrangers ne payant aucun impôt à Monaco, encourage ses coéquipiers à accepter la dernière proposition d’une baisse de salaire de 30% pour alléger la pression financière.

À l’heure actuelle, chaque club de Ligue 1 a mis en congé son personnel, joueur et non-joueur, tout en menant des négociations avec leurs joueurs pour un accord sur les réductions de salaire. Cependant, personne n’a jusqu’à présent réussi à trouver un consensus.