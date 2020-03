FC Girondins Bordeaux 1 – 1 OGC Nice

Le match s’est joué ce dimanche Matmut Atlantique et qui a fait face à la Bourgogne et à Nice Il a conclu avec une égalité à sens unique entre les deux candidats. Il FC Girondins Bordeaux face à la réunion avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre Paris S. Germain par un score de 4-3. De son côté, le OGC Nice il a dû se contenter d’une égalité à double sens contre lui Brest. Avec ce marqueur, l’équipe de Bordeaux se place en douzième position, tandis que Nice, quant à lui, est huitième à la fin de la partie.

La première équipe à marquer a été la FC Girondins Bordeaux, qui a pris de l’avance grâce à un peu de Nicolas de Preville à la 21e minute, terminant la première partie avec un 1-0 à la lumière.

Après la pause de la première partie est venu le but de l’ensemble Nizardo, qui a mis les tables à travers un but de Adam Ounas à la minute 57, mettant ainsi fin à la confrontation avec le score de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le FC Girondins Bordeaux ils ont sauté du banc Vukasin Jovanovic, Remi Oudin et Josh Maja remplacer Pablo Castro, Ruben Brown et Samuel Kalu, tandis que les changements du groupe de visiteurs Arnaud Lusamba, Ignatius Kpene Ganago et Stanley N’Soki, qui a sauté sur l’herbe par Kephren Thuram Ulien, Kasper Dolberg et Riza Durmisi.

L’arbitre avertit Samuel Kalu, Enock Kwateng et Prise de base par le Bourgogne et à Kephren Thuram Ulien, Dante et Malang Sarr par l’équipe nizardo.

Après avoir terminé le duel avec cette cravate, le OGC Nice Il a terminé huitième du tableau avec 38 points. De son côté, le FC Girondins Bordeaux Ce point atteint, il atteint la douzième place avec 36 points après le duel.

Le lendemain sera confronté à la OGC Nice avec lui AS Monaco. De son côté, le FC Girondins Bordeaux sera mesuré devant AS Saint Etienne.

Fiche techniqueFC Girondins Bordeaux:Benoit Costil, Youssouf Sabaly, Pablo Castro (Vukasin Jovanovic, min.28), Laurent Koscielny, Enock Kwateng, Nicolas de Preville, Toma Basic, Otavio, Rubén Pardo (Remi Oudin, min.65), Hwang Ui-Jo et Samuel Kalu (Josh Maja, min. 73)OGC Nice:Walter Benítez, Moussa Wague, Dante, Malang Sarr, Riza Durmisi (Stanley N’Soki, min. 86), Adam Ounas, Kephren Thuram Ulien (Arnaud Lusamba, min. 69), Pierre Lees-Melou, Alexis Claude Maurice, Danilo et Kasper Dolberg (Ignatius Kpene Ganago, min. 83)Stade:Matmut AtlantiqueButs:Nicolas de Preville (1-0, min.21) et Adam Ounas (1-1, min.57)