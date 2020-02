FC Girondins Bordeaux 2-2 Dijon FCO

Il Bourgogne et le Dijon à égalité à deux lors de la réunion tenue ce samedi dans le Matmut Atlantique. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il FC Girondins Bordeaux est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 1-2 à FC Metz. De son côté, le Dijon FCO récolté une égalité à trois contre le FC Nantes, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le score, l’équipe de Bordeaux se place en neuvième position, tandis que Dijon, d’autre part, est dix-huitième à la fin de la réunion.

15/02/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

La première moitié du duel a commencé favorablement pour l’équipe visiteuse, qui était en avance avec un peu de Mounir Chouiar à la 16e minute. FC Girondins Bordeaux à la 35e minute, il a réussi le match nul grâce à un but de Hwang Ui-Jo, fermant ainsi la première partie avec un 1-1 dans le lumineux.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Bordeaux, qui a tourné le tableau de bord avec un peu de Jimmy Briand à 64 minutes. Mais plus tard le groupe dijonais à 72 minutes à égalité au moyen d’un nouvel objectif de Mounir Chouiar, qui a ainsi réalisé un double, mettant ainsi fin à la rencontre avec un résultat 2-2 à la lumière.

Les deux ensembles ont vendu leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Josh Maja, Yacine Adli et Ruben Brown et ont été remplacés Jimmy Briand, Hwang Ui-Jo et Prise de base. De leur côté, les visiteurs ont donné accès à Jordan Marie, Stephy Mavididi et Romain Amalfitano, qui a remplacé Yassine Benzia, Mama Bucket e Ibrahim Didier Ndong.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Loris Benito, du Bourgogne et un pour Ibrahim Didier Ndong du Dijon.

Avec cette cravate, le FC Girondins Bordeaux Il s’est placé à la neuvième place du tableau avec 35 points. De son côté, le Dijon FCO avec ce point, il est resté en dix-huitième position avec 26 points, dans le lieu de permanence des séries éliminatoires, à la fin du match.

Le lendemain, le FC Girondins Bordeaux jouera contre lui Paris S. Germain à la maison et Dijon FCO il jouera son match contre lui AS Monaco dans son stade

Fiche techniqueFC Girondins Bordeaux:Benoit Costil, Youssouf Sabaly, Pablo Castro, Laurent Koscielny, Loris Benito, Remi Oudin, Toma Basic (Rubén Pardo, min.90), Otavio, Nicolas de Preville, Hwang Ui-Jo (Yacine Adli, min.84) et Jimmy Briand (Josh Maja, min. 81)Dijon FCO:Runar Runarsson, Mickael Alphonse, Bruno Ecuele, Nayef Aguerd, Hamza Mendyl, Mama Balde (Stephy Mavididi, min.81), Yassine Benzia (Jordan Marie, min.64), Wesley Lautoa, Ibrahim Didier Ndong (Romain Amalfitano, min.81 ), Mounir Chouiar et Julio TavaresStade:Matmut AtlantiqueButs:Mounir Chouiar (0-1, min. 16), Hwang Ui-Jo (1-1, min. 35), Jimmy Briand (2-1, min. 64) et Mounir Chouiar (2-2, min. 72)