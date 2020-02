FC Girondins Bordeaux Dijon FCO

Samedi prochain à 20h00, ils s’affronteront dans la Matmut Atlantique le Bourgogne et le Dijon lors de la vingt-cinquième journée de Ligue 1.

14/02/2020

À 20:06

CET

SPORT.es

Il FC Girondins Bordeaux fait face avec optimisme au match de la vingt-cinquième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté Stade Saint Symphorien par 1-2 contre FC Metz, avec tant de Prise de base et Remi Oudin. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans neuf des 24 matches disputés à ce jour et cumulent une série de 33 buts inscrits contre 26 buts.

Côté visiteurs, le Dijon FCO récolté une égalité à trois contre le FC Nantes, en ajoutant un point lors du dernier match de la compétition, essayez donc de continuer à ajouter des points à votre casier devant le FC Girondins Bordeaux. Sur les 24 matchs qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le Dijon FCO Il a gagné dans six d’entre eux avec un bilan de 22 buts marqués contre 29 encaissés.

Concernant les résultats en tant que local, le FC Girondins Bordeaux Il a réalisé des chiffres de quatre victoires, quatre défaites et trois nuls en 11 matchs à domicile, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. Dijon FCO, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent Matmut Atlantique. Aux sorties, le Dijon FCO Il a gagné une fois et a tiré deux fois lors de ses 12 matchs, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade. FC Girondins Bordeaux Pour essayer de casser les statistiques.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Matmut Atlantique et le solde est de cinq victoires et un nul en faveur de FC Girondins Bordeaux. De plus, il est remarquable la séquence des sections locales, qui ont été cinq matchs de suite en gagnant à domicile contre le Dijon. La dernière fois qu’ils ont Bourgogne et le Dijon En compétition c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé avec un score de 2-0 favorable à Bourgogne.

Si l’on se réfère à leur position dans le tableau des qualifications de Ligue 1, on constate qu’avant le différend FC Girondins Bordeaux est en avance Dijon FCO avec une différence de neuf points. L’équipe de Paulo Sousa Il arrive au match en huitième position et avec 34 points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, Dijon FCO, est placé en dix-septième position avec 25 points.