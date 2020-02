FC Girondins Bordeaux OGC Nice

Dimanche prochain à 17h00 se jouera le match de la vingt-septième journée de Ligue 1, qui mesurera le Bourgogne et à Nice dans le Matmut Atlantique.

29/02/2020

Il FC Girondins Bordeaux atteint le vingt-septième jour avec le désir de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Paris S. Germain dans le match précédent pour un résultat de 4-3. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 26 matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1 et ont réussi à marquer 38 buts en faveur et 32 ​​contre.

Côté visiteurs, le OGC Nice il a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Brest lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions à garder cette fois avec les trois points. Avant ce match, le OGC Nice Il avait gagné dans 10 des 26 matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec 38 points en faveur et 36 contre.

En tant que local, le FC Girondins Bordeaux Il a remporté quatre fois, a été battu quatre fois et a tiré quatre fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre que les points s’échappent à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. En tant que visiteur, le OGC Nice Il a remporté trois fois et a tiré trois fois lors de ses 12 matchs, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade. FC Girondins Bordeaux Pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de FC Girondins Bordeaux et le solde est de quatre défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs accumulent trois réunions d’affilée sans perdre dans le fief du Bourgogne. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et le résultat a été un match nul (1-1).

Actuellement, entre FC Girondins Bordeaux et le OGC Nice Il y a une différence de deux points dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont placés à la douzième place avec 35 points au classement. En revanche, les visiteurs ont 37 points et occupent la onzième position de la compétition.