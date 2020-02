Résultat : FC Metz 0-2 Olympique Lyon

Il Lyon gagné à Metz 0-2 lors du match joué ce vendredi à Stade Saint Symphorien. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il FC Metz Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel FC Nantes. De son côté, le Olympique Lyon récolté un match nul à un devant Racing Strasbourg, ajoutant un point lors du dernier match de la compétition. Après le score, le set de Metzino est quinzième, tandis que le Lyon Il est sixième après la fin du match.

21/02/2020

Le match a commencé pour le Olympique Lyon, qui a été mis en avant par un peu du point de pénalité de Moussa Dembele, terminant ainsi la première moitié avec le résultat de 0-1.

Après la pause de la première partie est venu le but de l’équipe Leonese, qui a augmenté la lumière avec un objectif de Houssem Aouar. Enfin, la confrontation s’est terminée par un 0-2 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Metz qui sont entrés dans le jeu étaient Marvin Gakpa, Thierry Ambrose et Pape Ndiaga Yade remplacer Victorien Angban, Ibrahima Niane et Opa Nguettetandis que les changements de Lyon étaient Houssem Aouar et Amine Gouiri, qui est entré pour remplacer Karl Toko-Ekambi et Moussa Dembele.

Lors de la réunion, ils ont vu un total de deux cartons jaunes et un carton rouge. De la part des locaux, un carton jaune a été montré Alexandre Oukidja et carton rouge à Habib Diallo. Pour sa part, l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Maxwel Cornet.

Après avoir conclu le match et ajouté trois points à domicile, le Lyon sixième avec 37 points, tandis que l’équipe dirigée par Vincent Hognon Il était à la quinzième place avec 28 points.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs de Ligue 1: FC Metz tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Amiens SC à la maison pendant que Olympique Lyon jouera contre dans son stade le AS Saint Etienne.

Fiche techniqueFC Metz:Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, Dylan Bronn, John Boye, Matthieu Udol, Kevin N’Doram, Victorien Angban (Marvin Gakpa, min.79), Mamadou Fofana, Habib Diallo, Opa Nguette (Pape Ndiaga Yade, min.88) et Ibrahima Niane (Thierry Ambrose, min. 79)Olympique Lyon:Anthony Lopes, Jason Denayer, Marcelo, Marcal, Leo Dubois, Lucas Tousart, Bruno Guimaraes, Maxwel Cornet, Karl Toko-Ekambi (Houssem Aouar, min. 86), Moussa Dembele (Amine Gouiri, min. 90) et Martin TerrierStade:Stade Saint SymphorienButs:Moussa Dembele (0-1, min. 45) et Houssem Aouar (0-2, min. 90)