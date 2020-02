Résumé du match : FC Metz 1-2 FC Girondins Bordeaux

Il Bourgogne ajouté trois points à son casier après avoir obtenu une victoire contre Metz, qui a gagné 1-2 ce samedi dans la Stade Saint Symphorien. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il FC Metz a fait face à la réunion avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre Montpellier HSC. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Girondins Bordeaux il a récolté un nul contre un avant lui Brest, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le score, le set de Metzino est seizième à la fin du match, tandis que le Bourgogne C’est sixième.

La réunion a commencé par une bonne base pour l’équipe à domicile, qui a pris un peu d’avance Ibrahima Niane quelques minutes seulement après le bip initial, à la minute 2, terminant ainsi la première période avec le score de 1-0.

La seconde moitié a commencé FC Girondins Bordeaux, qui correspondait au duel grâce à un objectif de Prise de base à 51 minutes. Il a de nouveau ajouté l’équipe de Bordeaux, qu’il a marqué en obtenant 1-2 grâce à un but de Remi Oudin à la minute 84, terminant la confrontation avec le résultat de 1-2.

Lors de la rencontre, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Metz entré par le banc Farid Boulaya, Thomas Delaine et Thierry Ambrose remplacer Opa Nguette, Ibrahima Niane et Matthieu Udol, tandis que les changements Bourgogne étaient Remi Oudin, Youssouf Sabaly et Ruben Brown, qui est entré par Enock Kwateng, Hwang Ui-Jo et Yacine Adli.

Lors de la réunion, un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été vus. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Habib Maiga et Alexandre Oukidja et carton rouge à Vincent Pajot. Pour sa part, l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Hwang Ui-Jo et Nicolas de Preville.

Avec 34 points, le FC Girondins Bordeaux il était placé en sixième position du tableau, tandis que le groupe dirigé par Vincent Hognon Il était en seizième position avec 27 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Vincent Hognon fera face à FC Nantestandis que le FC Girondins Bordeaux sera mesurée par rapport à la Dijon FCO.

Fiche techniqueFC Metz:Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, John Boye, Dylan Bronn, Matthieu Udol (Thierry Ambrose, min.88), Vincent Pajot, Kevin N’Doram, Habib Maiga, Opa Nguette (Farid Boulaya, min.63), Ibrahima Niane (Thomas Delaine , min.74) et Habib DialloFC Girondins Bordeaux:Benoit Costil, Enock Kwateng (Remi Oudin, min.21), Pablo Castro, Laurent Koscielny, Loris Benito, Nicolas de Preville, Yacine Adli (Rubén Pardo, min.70), Toma Basic, Otavio, Hwang Ui-Jo (Youssouf Sabaly , min.54) et Jimmy BriandStade:Stade Saint SymphorienButs:Ibrahima Niane (1-0, min. 2), Basic Take (1-1, min. 51) et Remi Oudin (1-2, min. 84)