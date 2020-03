FC Metz 2-1 Olimpique de Nîmes

Il Nimes n’a pas réussi à se plier Metz, qui a gagné 2-1 lors du duel qui s’est déroulé ce samedi en Stade Saint Symphorien. Les deux candidats ont eu une chance différente lors des matchs précédents. Il FC Metz est venu rencontrer les tempéraments renforcés après avoir remporté la victoire 0-1 contre le Amiens SC. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Olympique de Nîmes il a été battu par 2-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Olympique de Marseille. Avec cette défaite, Olympique de Nîmes Il s’est classé dix-huitième à la fin du match, tandis que le FC Metz Il est quinzième.

La première partie du match a commencé favorablement pour FC Metz, qui a inauguré le lumineux dans le but de Opa Nguette à la minute 7, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

La deuxième période a commencé de manière imbattable pour le groupe Nima, qui a mis les tables un peu Lucas Deaux quelques minutes après la seconde mi-temps, notamment à la 49e minute, l’équipe de Metzino prend les devants grâce à 81 minutes, concluant le match avec un score de 2-1 au tableau d’affichage.

Les deux équipes ont épuisé tous leurs changements. Dans le Metz ils sont entrés Thierry Ambrose, Noss et Victorien Angban remplacer Opa Nguette, Farid Boulaya et Habib Maiga, tandis que l’entraîneur invité a Romain Philippoteaux, Theo Valls et Kevin Denkey pour Moussa Kone, Yassine Benrahou et Gaetan Paquiez.

Après avoir remporté le match, le FC Metz il était placé avec 34 points à la quinzième position du tableau de classement à la fin du match, tandis que le Olympique de Nîmes Il était en dix-huitième place avec 27 points, au lieu de séries éliminatoires permanentes.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera hors de la maison: le FC Metz sera mesuré avec le Toulouse FC et le Olympique de Nîmes jouera contre lui FC Nantes.

Fiche techniqueFC Metz:Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, Dylan Bronn, John Boye, Matthieu Udol, Vincent Pajot, Habib Maiga (Victorien Angban, min.85), Kevin N’Doram, Farid Boulaya (Noss, min.83), Ibrahima Niane et Opa Nguette ( Thierry Ambrose, min.75)Jeux olympiques de Nîmes:Paul Bernardoni, Gaetan Paquiez (Kevin Denkey, min. 89), Loick Landre, Pablo Martinez, Renaud Ripart, Zinedine Ferhat, Lucas Deaux, Sidy Sarr, Yassine Benrahou (Theo Valls, min. 80), Nolan Roux et Moussa Kone (Romain Philippoteaux, min.65)Stade:Stade Saint SymphorienButs:Opa Nguette (1-0, min. 7), Lucas Deaux (1-1, min. 49) et John Boye (2-1, min. 81)