FC Metz Olimpique de Nîmes

Samedi prochain à Stade Saint Symphorien à 20h00, le Metz et le Nimes dans le match qui correspond au jour 28 de Ligue 1.

03/06/2020

À 20:06

CET

SPORT.es

Il FC Metz face à des esprits renforcés pour le vingt-huitième match après avoir remporté le Amiens SC dans le De la Licorne par 0-1, avec un peu de Farid Boulaya. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans sept des 27 matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1 avec un chiffre de 25 points pour et 34 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Olympique de Nîmes il a été battu par 2-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Olympique de Marseille, de sorte qu’une victoire contre FC Metz Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, FC Metz Il a gagné quatre fois, il a perdu cinq fois et il a tiré quatre fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il doit s’efforcer de gagner. Aux sorties, le Olympique de Nîmes Il a gagné une fois, a été battu huit fois et a tiré quatre fois lors de ses 13 matches, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade. FC Metz Pour essayer de casser les statistiques.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Stade Saint Symphorien et le solde est de deux victoires, une défaite et deux nuls en faveur de FC Metz. De plus, l’équipe à l’extérieur ajoute deux matchs de suite sans connaître la défaite à domicile contre le Metz. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et le résultat a été un match nul (1-1).

En se référant à leur position dans le tableau de classement de la Ligue 1, on constate que le FC Metz Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de quatre points. L’équipe de Vincent Hognon Il est placé à la quinzième place avec 31 points dans le casier. Quant à son rival, le Olympique de Nîmes, est en dix-huitième position avec 27 points.