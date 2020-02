FC Metz Olympique Lyon

Ce vendredi à 20h45 au Stade Saint Symphorien les visages seront vus sur Metz et le Lyon le vingt-sixième jour de Ligue 1.

Il FC Metz atteint la vingt-sixième réunion avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le tournoi après avoir tiré le dernier match joué contre le FC Nantes. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 25 matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1, avec une séquence de 24 buts en faveur et 32 ​​contre.

Côté visiteurs, le Olympique Lyon a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Racing Strasbourg lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son chemin. Avant ce match, le Olympique Lyon Il avait remporté neuf des 25 matchs disputés en Ligue 1 cette saison et compte 26 buts encaissés contre 38 en faveur.

Quant à la performance dans son stade, le FC Metz Il a gagné quatre fois, a été battu quatre fois et a tiré quatre fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points dans sa poche. En tant que visiteur, le Olympique Lyon Il a gagné cinq fois et a fait match nul trois fois en 13 matchs, c’est donc un adversaire fort à l’extérieur que les locaux doivent affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Saint Symphorien, entraînant neuf pertes et deux tirages en faveur de FC Metz. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs remportant cette compétition au stade Metz. La dernière fois qu’ils ont joué Metz et le Lyon Dans ce tournoi c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé 2-0 pour le Lyon.

Si l’on se réfère à leur position dans le tableau des qualifications de Ligue 1, on constate qu’avant le différend Olympique Lyon est en avance FC Metz avec une différence de six points. L’équipe de Vincent Hognon Il est à la quinzième place avec 28 points dans son casier. De son côté, l’équipe visiteuse compte 34 points et occupe la onzième place de la compétition.