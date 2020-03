FC Nantes 0-1 OSC Lille

Il Lille a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre Nantes, qui a gagné 0-1 ce dimanche en Stade de La Beaujoire. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il FC Nantes est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 1-3 à Olympique de Marseille. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le OSC Lille est venu de battre 3-0 à domicile à Toulouse FC Lors du dernier match joué. Avec ce bon résultat, le set lillois est quatrième, tandis que le Nantes Il est onzième à la fin de la partie.

03/01/2020

À 17:06

CET

SPORT.es

Dans la première moitié, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat de 0-0.

Dans la deuxième période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a créé le score grâce à certains Benjamin Andre à 58 minutes, terminant le match avec un résultat de 0-1 à la lumière.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans le Nantes ils sont entrés Kalifa Coulibaly, Abdoulaye Toure et Cristian Benavente remplacer Anthony Limbombe, Ludovic Blas et Mehdi Abeidtandis que le Lille a donné accès à Luiz Araujo, Nicolás Gaitán et Xeka pour Jonathan Ikone, Jonathan Bamba et Loic Remy.

L’arbitre a sanctionné sept joueurs avec un carton jaune. Il a montré quatre cartons jaunes à Alban Lafont, Mehdi Abeid, Nicolas Pallois et Kalifa Coulibaly, du Nantes et trois à Jonathan Ikone, José Fonte et Xeka du Lille.

Après avoir conclu le match et ajouté trois points à domicile, le Lille quatrième avec 46 points sur la place d’accès à la Ligue Europa, tandis que l’équipe dirigée par Christian Gourcuff Il s’est classé onzième avec 37 points.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs de Ligue 1: FC Nantes tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le SCO Angers à la maison pendant que OSC Lille jouera contre dans son stade le Olympique Lyon.

Fiche techniqueFC Nantes:Mike Maignan, Zeki Celik, José Fonte, Gabriel Magalhaes, Domagoj Bradaric, Jonathan Ikone, Benjamin Andre, Renato Sanches, Jonathan Bamba, Víctor Osimhen et Loic RemyOSC Lille:Alban Lafont, Dennis Appiah, Andrei, Nicolas Pallois, Charles Traore, Anthony Limbombe, Mehdi Abeid, Ludovic Blas, Imran Louza, Abdoul Kader Bamba et Moses SimonStade:Stade de La BeaujoireButs:Benjamin Andre (0-1, min.58)