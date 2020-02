Tout ce qu’il faut savoir avant FC Nantes – FC Metz, samedi a partir de 20h00

Samedi à 20h00 aura lieu le match de Ligue 1 qui affrontera le Nantes et à Metz dans le Stade de La Beaujoire.

Il FC Nantes atteint la vingt-cinquième réunion avec l’intention d’améliorer ses performances dans le championnat après avoir tiré le dernier match joué contre le Dijon FCO. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné 10 des 24 matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1 et ajoutent une séquence de 25 buts marqués contre 27 buts.

Côté visiteurs, le FC Metz n’a pas pu gagner à FC Girondins Bordeaux lors de sa dernière rencontre (1-2), il cherchera donc une victoire contre le FC Nantes pour redresser le cours du tournoi.

En tant que local, le FC Nantes Il a gagné six fois, a été battu cinq fois et a fait match nul une fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, donc nous ne saurons pas quel sera son résultat dans ce match, mais il doit s’efforcer de gagner. À la maison, FC Metz Il a gagné deux fois et a perdu cinq fois dans ses 12 matchs disputés, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de ses matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le fief de FC Nantes et les résultats sont quatre défaites et neuf nuls en faveur de l’équipe à domicile. La dernière fois qu’ils ont Nantes et le Metz Dans cette compétition, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé par un score de 1-0 en faveur des visiteurs.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de Ligue 1, on peut voir que le FC Nantes Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de six points. Il FC Nantes Il arrive au match avec 33 points dans son casier et occupe la douzième place avant le match. De son côté, le FC Metz Il compte 27 points et occupe la seizième position du classement.