FC Nantes OSC Lille

Dimanche à 15h00 se jouera la rencontre de la vingt-septième journée de Ligue 1, dans laquelle on verra la victoire se jouer à Nantes et à Lille dans le Stade de La Beaujoire.

29/02/2020

À 15:06

CET

SPORT.es

Il FC Nantes affronter des esprits renforcés pour le match du vingt-septième jour après avoir vaincu le Olympique de Marseille dans le Vélodrome orange par 1-3, avec des buts de Álvaro González, Anthony Limbombe et Abdoul Kader Bamba. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 11 des 26 matches disputés à ce jour et ont réussi à marquer 28 buts en faveur et 28 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le OSC Lille imposée à Toulouse FC 3-0 lors de leur dernière rencontre de la compétition, avec autant de Loic Remy et Renato Sanches, donc il espère répéter le score, maintenant au stade de FC Nantes. À ce jour, sur les 26 matches joués par OSC Lille en Ligue 1, il a gagné dans 13 d’entre eux avec un chiffre de 33 buts pour et 27 contre.

En tant que local, le FC Nantes Il a réalisé un bilan de six victoires, cinq défaites et deux nuls en 13 matchs joués dans son domaine, ce qui montre que des points s’échappent dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. En tant que visiteur, le OSC Lille Il a remporté trois fois et a été battu sept fois lors de ses 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Stade de La BeaujoireEn fait, les chiffres montrent sept défaites et six nuls en faveur de FC Nantes. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs sept dernières visites au stade de Nantes. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans cette compétition, c’était en août 2019 et le match s’est terminé avec un résultat 2-1 en faveur de Lille.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par six points en faveur de OSC Lille. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 37 points au classement. De leur côté, les visiteurs ont 43 points et occupent la quatrième position de la compétition.