FC Toulouse 0-2 OGC Nice

Il Nice il a joué et gagné 0-2 en tant que visiteur la réunion de samedi dernier dans la Stade de Toulouse. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Toulouse FC face au match dans le but de retracer son score de ligue après avoir perdu le dernier match contre Olympique de Marseille par un score de 1-0. Côté visiteurs, le OGC Nice il a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Olympique de Nîmes. Avec ce bon résultat, le set de Nizardo est huitième, tandis que le Toulouse C’est le vingtième à la fin de la partie.

15/02/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

La première moitié du match a commencé favorablement pour l’équipe de Nizardo, qui a ouvert son compte avec un but de Pierre Lees-Melou à la 12e minute, concluant la première partie par un 0-1 à la lumière.

Après la pause de la première partie, le but de la OGC Nice, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un peu de Christophe Herelle, terminant ainsi le match avec un score de 0-2.

L’entraîneur de Toulouse a donné accès à Agustin Rogel, Max Gradel et Kelvin Amian pour Jean-Victor Makengo, Matthieu Dossevi et Wesley Saidtandis que le Nice a donné son feu vert à Ignatius Kpene Ganago et Myziane Maolida, qui a remplacé Alexis Claude Maurice et Adam Ounas.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Toulouse (spécifiquement pour Max Gradel e Ibrahim Sangare). Il a également montré deux cartons rouges à l’équipe à domicile, ce qui a entraîné l’expulsion de Ruben Gabrielsen et Steven Moreira. L’équipe visiteuse a laissé la rencontre propre de la carte.

Après avoir conclu le match et ajouté trois points à domicile, le Nice Il s’est classé huitième avec 36 points, tandis que l’équipe dirigée par Denis Zanko il a été placé à la vingtième place avec 13 points, au lieu de la descente en deuxième division.

Le prochain engagement de la Ligue 1 pour le Toulouse FC c’est contre lui OSC Lilletandis que le OGC Nice fera face à la Brest.

Fiche techniqueFC Toulouse:Walter Benítez, Christophe Herelle, Danilo, Malang Sarr, Stanley N’Soki, Pierre Lees-Melou, Arnaud Lusamba, Kephren Thuram Ulien, Kasper Dolberg, Adam Ounas et Alexis Claude MauriceOGC Nice:Baptiste Reynet, Steven Moreira, Bafode Diakite, Ruben Gabrielsen, Issiaga Sylla, Matthieu Dossevi, Jean-Victor Makengo, Ibrahim Sangare, William-Jacques Vainqueur, Wesley Said et Aaron Leya IsekaStade:Stade de ToulouseButs:Pierre Lees-Melou (0-1, min.12) et Christophe Herelle (0-2, min.90)