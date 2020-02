FC Toulouse 0-2 Stade Rennes

Il Stade Rennes a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre Toulouse, qui a gagné 0-2 ce samedi en Stade de Toulouse. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédentes rencontres. Il Toulouse FC face au match dans le but de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre OSC Lille par un score de 3-0 et avec une série de quatre défaites consécutives dans la compétition. Côté visiteurs, le Stade Rennes est venu de battre 2-1 dans son stade à Olympique de Nîmes Lors du dernier match joué. Avec ce résultat, le set de Tolosano est vingtième à la fin du match, tandis que le Stade Rennes C’est le troisième.

Le match a commencé positivement pour l’équipe visiteuse, qui était devant avec un but de Benjamin Bourigeaud peu de temps après le début du match, en particulier à la minute 3, concluant la première partie avec le résultat de 0-1.

Après la pause est venu le but de l’équipe Rennais, qui s’est distancée sur le tableau de bord grâce au succès du but de but Faitout Maouassa à la minute 83. Enfin, le match s’est terminé par un 0-2 à la lumière.

Ce fut un match dans lequel les entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Aaron Leya Iseka, Wesley Said et Thymios Koulouris remplacer Yaya Sanogo, Matthieu Dossevi et Quentin Boisgard. Les changements de Stade Rennes étaient Flavien Tait, Jeremy Gelin et Adrien Hunou, qui est entré par Rafinha, Joris Gnagnon et Mbaye Niang.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Ibrahim Sangare, William-Jacques Vainqueur et Bafode Diakite par le Toulouse et à Hamari Traore par l’équipe rennais.

Avec 47 points, le Stade Rennes Il s’est classé troisième du classement, en position d’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Denis Zanko il était placé en vingtième position avec 13 points, à la place de la descente en deuxième division, à la fin du match.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs de Ligue 1: Toulouse FC tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Dijon FCO loin de chez eux pendant que Stade Rennes jouera contre à domicile le Montpellier HSC.

Fiche techniqueFC Toulouse:Mauro Goicoechea, Bafode Diakite, Ruben Gabrielsen, Agustín Rogel, Issiaga Sylla, Matthieu Dossevi (Wesley Said, min.72), William-Jacques Vainqueur, Quentin Boisgard (Thymios Koulouris, min.82), Ibrahim Sangare, Max Gradel et Yaya Sanogo (Aaron Leya Iseka, min. 57)Stade Rennes:Edouard Mendy, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Joris Gnagnon (Jeremy Gelin, min.74), Faitout Maouassa, Rafinha (Flavien Tait, min.71), Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga, Benjamin Bourigeaud, Mbaye Niang (Adrien Hunou, min .85) et Romain Del CastilloStade:Stade de ToulouseButs:Benjamin Bourigeaud (0-1, min. 3) et Faitout Maouassa (0-2, min. 83)