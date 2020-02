Tout ce qu’il faut savoir avant FC Toulouse – OGC Nice samedi a partir de 20h00

Samedi prochain à 20h00 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de Ligue 1, dans lequel on verra la victoire se jouer à Toulouse et à Nice dans le Stade de Toulouse.

Il Toulouse FC Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au vingt-cinquième jour après avoir perdu son dernier match contre Olympique de Marseille par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 24 matches disputés à ce jour en Ligue 1 avec 21 buts en faveur et 49 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, OGC Nice il a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Olympique de Nîmes, il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière en championnat.

Quant aux résultats en tant que local, Toulouse FC Il a remporté trois fois et a été battu huit fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. Aux sorties, le OGC Nice Il a perdu six fois et a dessiné trois fois en 11 matchs, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade. Toulouse FC Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Stade de ToulouseEn fait, les chiffres montrent six victoires, six défaites et neuf matchs nuls en faveur de Toulouse FC. De plus, l’équipe à domicile accumule une série de trois matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Nice. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un score de 3-0 en faveur de Nice.

Si l’on se réfère à la situation des deux équipes dans le tableau des qualifications de Ligue 1, on constate qu’il y a une différence de 20 points en faveur de l’équipe visiteuse. Il Toulouse FC Il arrive au match avec 13 points dans son casier et occupe la vingtième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse compte 33 points et occupe la onzième place de la compétition.