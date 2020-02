FC Toulouse Stade Rennes

Ce samedi à 20h00 au Stade de Toulouse les visages seront vus sur Toulouse et le Stade Rennes le vingt-septième jour de Ligue 1.

28/02/2020

À 20:06

CET

SPORT.es

Il Toulouse FC visages voulant récupérer des points dans le match correspondant au vingt-septième jour après avoir perdu le dernier match contre OSC Lille par un score de 3-0. De plus, les locaux ont gagné dans trois des 26 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 21 points pour et 54 contre.

Côté visiteurs, le Stade Rennes réussi à vaincre le Olympique de Nîmes 2-1 lors de leur dernière rencontre en compétition, avec un peu de Mbaye Niang, il espère donc répéter le résultat, cette fois au stade de Toulouse FC. Sur les 26 matchs qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le Stade Rennes Il a gagné dans 13 d’entre eux avec 31 buts en faveur et 24 contre.

Concernant les résultats en tant que local, le Toulouse FC il a remporté trois fois et a été battu neuf fois en 12 matchs joués, de sorte que les visites au stade Stade de Toulouse Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. En tant que visiteur, le Stade Rennes Il a un bilan de cinq victoires, cinq défaites et trois matchs nuls en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes doivent tout faire pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Stade de ToulouseEn fait, les chiffres montrent huit victoires, six défaites et six nuls en faveur de Toulouse FC. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs de suite sans perdre face à cet adversaire en Ligue 1. Le dernier match entre le Toulouse et le Stade Rennes Ce tournoi s’est joué en octobre 2019 et s’est terminé avec un score de 3-2 pour les visiteurs.

En se référant à leur position dans le tableau de classement de la Ligue 1, on constate que le Stade Rennes Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de 31 points. L’équipe de Denis Zanko Il est placé à la vingtième place avec 13 points dans son casier. En revanche, les visiteurs sont en troisième position avec 44 points.