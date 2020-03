Gelson Martins, suspendu six mois pour avoir poussé un arbitre

Gelson Martins, Fin portugaise Monaco, a été sanctionné par suspension de six mois, après avoir été expulsé à Nîmes – Monaco (3-1) en Ligue 1 le 1er février, pour avoir poussé l’arbitre Mickael Lesage.

03/05/2020 à 22:39

CET

SPORT.es

Le premier du Athlète de Madrid (2018-2019) a été bouleversé par l’arbitre français pour l’expulsion de son coéquipier Tiémoué Bakayoko après une demi-heure de jeu et a fini par pousser avec les deux bras, dans un conduite antisportive cela aurait pu coûter jusqu’à huit mois de sanction.

La suspension de six mois prend effet à compter du 6 février 2020, donc la saison est finie Gelson Martins, bien qu’il se soit excusé le lendemain de son expulsion pour son “attitude irréfléchie”.

“Je ne suis pas agressif et je n’ai jamais été avec personne”, a-t-il rappelé sur les réseaux sociaux, mais la sanction est restée sans appel par le comité de discipline de la Fédération française de football (FFF), comme cela s’est produit de son temps avec la suspension de six mois pour avoir poussé et intimidé un arbitre. à Christian Karembeu avec lui Nantes en 1993 et Youssouf Hadji avec lui Nancy en 2010

De son côté, le Monaco considérer la pénalité “très forte”. “Le club condamne une fois de plus le comportement injustifiable, mais regrette la durée excessive de cette suspension pour un joueur qui n’a jamais connu de sanction disciplinaire en plus de 200 matchs au plus haut niveau.”, annonce dans sa déclaration après la sanction du Gelson Martins.