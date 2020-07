Greenwood de Manchester United prêt pour les devoirs de l’Angleterre

17 h 30 HE

Rob Dawson, correspondant

La starlette de Manchester United Mason Greenwood est prête pour une convocation en Angleterre, selon Ole Gunnar Solskjaer.

Greenwood a marqué 15 buts cette saison, dont deux lors de la victoire 5-2 contre Bournemouth samedi, et Solskjaer pense que le joueur de 18 ans peut faire le pas vers l’équipe de Gareth Southgate.

« Lorsque vous jouez pour Man United, je pense que c’est un test qui est assez bon et assez difficile », a déclaré Solskjaer. « Si vous pouvez gérer jouer avec Man United, vous pouvez gérer jouer avec n’importe quelle équipe et Mason a les qualités que peu d’autres ont. Donc, il pourrait jouer pour l’équipe complète d’Angleterre ou les moins de 21 ans, ça ne me dérange pas vraiment. Je sais il va bien pour nous et c’est formidable de l’avoir ici. «

Greenwood a profité de la pause de la saison pour accumuler des séances de gym supplémentaires et le travail a porté ses fruits avec trois buts en trois départs depuis la reprise.

« Mason est un bon finisseur, donc il marquera toujours des buts », a déclaré Solskjaer. « C’est un garçon humble, il veut apprendre, il écoute, il a travaillé dur, vous pouvez voir que sa forme physique s’améliore de plus en plus.

« C’est juste un jeune garçon qui va remplir, il est excitant de travailler avec et nous continuerons à le développer dans le gymnase et sur le terrain. »

Pendant ce temps, Solskjaer a déménagé pour défendre David de Gea après qu’il était en faute pour le premier but de Bournemouth. L’Espagnol a également été critiqué pour son rôle dans le but de Tottenham lors du match nul 1-1 de José Mourinho, mais Solskjaer insiste sur le fait qu’il n’a aucune inquiétude concernant son gardien de but.

« Ce fut une très bonne finition de la part du garçon », a déclaré Solskjaer. « Bien sûr, nous aurions pu y faire face plus tôt et mieux, mais David travaille dur et je n’ai aucun souci pour lui. »