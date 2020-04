Icardi ne veut pas que le PSG reste, Chelsea prépare Gabriel enchère, Man Utd recourt à la formation Zoom

Bienvenue dans notre dernier carnet de football européen, avec des contributions des écrivains ESPN à travers le continent. Dans l’édition de cette semaine, le PSG doit encore convaincre une personne clé de rester, Manchester United a recours à Zoom pour s’entraîner, Chelsea a préparé une offre pour un jeune brésilien, et bien plus encore.

JUMP TO: Chelsea prépare Gabriel à soumissionner | Les joueurs de Man Utd utilisent Zoom | Silence radio des Prem clubs | Les joueurs du Bayern enfreignent les règles | Plans du stade du Barça et du Real Shelve | Liverpool lié à la star de Séville | Simeone suit Atleti avec GPS | Au revoir à Old Trafford à Valence ruiné | Blanc va coacher en Turquie?

Icardi ne veut pas que le PSG reste

Si le Paris Saint-Germain veut signer définitivement l’attaquant Mauro Icardi après la fin de son prêt à l’Inter Milan, ils peuvent payer sa clause de 65 millions de livres sterling (70 millions d’euros) et ce sera tout. Mais ils pourraient avoir de plus gros problèmes pour convaincre l’Argentin lui-même, ont indiqué des sources à ESPN.

Pour le moment, l’opinion du PSG sur Icardi est très positive. Le joueur de 27 ans est considéré comme le remplaçant parfait pour Edinson Cavani, qui part en transfert libre à la fin de la saison, et il a 20 buts en 31 apparitions cette saison pour Les Parisiens, malgré une baisse de forme qui l’a vu perdre sa place dans le onze de départ depuis janvier.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, l’estime toujours beaucoup. Cependant, l’ancien diplômé de l’académie de Barcelone a eu quelques problèmes avec les décisions du manager Thomas Tuchel à huis clos et semble manquer la vie en Italie, avec des sources disant à ESPN qu’il préfère y vivre – sa famille est toujours à Milan – et considère Serie A pour être le meilleur des deux ligues. – Julien Laurens

– Diffusez chaque épisode de 30 pour 30: histoires de football sur ESPN +

Chelsea optimiste quant à la signature de Gabriel

À moins que vous ne connaissiez Lille ou la Ligue 1, vous n’avez peut-être pas beaucoup entendu parler de Gabriel Magalhaes, le jeune défenseur central du côté français qui a sans doute été l’un des meilleurs du pays cette saison. Cela dit, vous devez vous rappeler le nom car l’ancienne locataire de Troyes est devenue l’une des principales cibles de transfert de Chelsea.

Le joueur de 22 ans est un défenseur très agressif, sans fioritures, fort et physique mais aussi à l’aise en possession. Plus important encore, il est également gaucher, ce que cherche le patron de Chelsea, Frank Lampard. Gabriel était une autre grande trouvaille du directeur sportif lillois Luis Campos, qui l’a signé avec le club brésilien Avai en janvier 2017 pour seulement 2,7 millions de livres sterling; Chelsea devra maintenant dépenser au moins 30 millions de livres sterling pour l’obtenir. L’accord n’est pas encore confirmé, mais toutes les parties sont assez optimistes pour un accord, ont déclaré des sources à ESPN.

Lille espère néanmoins qu’une guerre d’enchères pourrait être déclenchée par l’intérêt des autres clubs anglais Everton et Arsenal. Avant que cela ne se produise, Lille espère que le défenseur les aidera à atteindre un top-trois et une place en Ligue des champions si la saison reprend. – Julien Laurens

Man United utilise Zoom pour les entraînements

Manchester United fait partie des clubs qui ont autorisé certains de leurs joueurs étrangers à rentrer chez eux pendant la pandémie de coronavirus. Lorsque la décision a été prise de suspendre la Premier League le 13 mars, un certain nombre de joueurs internationaux ont demandé la permission de passer la pause dans leur pays d’origine et plus près des amis et de la famille.

– Annulations et réactions de coronavirus dans le sport

– Hunter: Coronavirus pourrait changer le football pour toujours

– Karlsen: comment les clubs restent forts pendant la fermeture

Chez United, les décisions ont été prises au cas par cas après consultation du personnel médical et certains membres de l’équipe première ont été autorisés à rentrer chez eux. Ils sont toujours surveillés par le manager Ole Gunnar Solskjaer et son personnel après avoir reçu des programmes de formation individuels, bien que les différences de temps aient rendu les sessions de groupe sur Zoom plus difficiles à coordonner. – Rob Dawson

Les clubs de Premier League se taisent

Les clubs de la meilleure ligue professionnelle d’Angleterre sont sous pression pour s’assurer que les joueurs et la direction évitent les commentaires et les interviews non autorisés des médias pendant la fermeture du football, les titulaires de droits indiquant clairement à la ligue qu’ils sont déterminés à être les premiers dans la file d’attente pour accéder aux noms des stars .

Au Royaume-Uni, Sky paie 3,58 milliards de livres sterling pour un contrat de diffusion de trois ans jusqu’à et y compris la saison 2020-21, tandis que BT paie 885 millions de livres sterling pour leur accord. TalkSPORT et la BBC ont également investi massivement pour sécuriser les droits radio.

Des sources ont déclaré à ESPN que certains clubs s’avèrent plus accommodants que d’autres lorsqu’il s’agit de répondre aux exigences des titulaires de droits, tandis que certaines équipes plus respectueuses des médias doivent rejeter les demandes de personnalités de confiance et respectées de non-titulaires de droits pour éviter tomber sous le coup de ceux dont l’investissement financier dans le jeu s’avère désormais crucial. – Mark Ogden

Tolisso et Coman enfreignent les règles du Bayern à leur retour

Le Bayern Munich a repris l’entraînement lundi par groupe de quatre joueurs et le club avait fixé des règles très strictes, notamment de ne pas se serrer la main en se saluant. Alors devinez ce que Corentin Tolisso et Kingsley Coman ont fait quand ils se sont vus? Ils ont partagé un gros câlin! Le Bayern n’a pas été impressionné et les deux joueurs ont rappelé une fois de plus la nécessité de respecter toutes les règles en matière de distanciation sociale, qu’ils ont depuis suivies. Plus de câlins pour les deux Français, qui sont aussi des amis proches. – Julien Laurens

Le Barça et le Real vont mettre de côté les plans du stade?

Barcelone avait déjà des problèmes pour financer les travaux de sa maison du Camp Nou, mais la crise des coronavirus pourrait mettre un terme aux plans de rénovation de leur stade de 100 000 places dans le cadre du projet plus vaste d’Espai Barca. Le problème est susceptible d’être soumis aux membres du club lors d’un référendum une fois que les circonstances le permettront, mais une source a déclaré à ESPN que “cela n’a pas l’air bien”.

Le Real Madrid pourrait également rencontrer des difficultés avec les projets de modernisation du Santiago Bernabeu. Le chef de la Liga Javier Tebas a révélé cette semaine que certains clubs espagnols auront du mal à jouer à domicile si, comme espéré, la saison nationale reprendra en été en raison de travaux de construction prévus sur leur terrain. Les contrats avec les entreprises de construction valent «des millions» et cela laisse Madrid avec un autre problème infligé par un coronavirus à résoudre. – Sam Marsden

Aucune offre de Diego Carlos sur les liens de Liverpool

Séville est au courant de l’intérêt d’un certain nombre de clubs de l’arrière central Diego Carlos, a déclaré une source à ESPN, mais n’a toujours pas reçu d’offre pour le Brésilien après des informations sur une offre de Liverpool. Le joueur de 27 ans a impressionné pour le club de la Liga cette saison après avoir été recruté par le directeur sportif Monchi pour seulement 15 millions d’euros au départ de Nantes en 2019.

L’intérêt de la Premier League ne serait pas une surprise à Séville, où l’on reconnaît que ses caractéristiques – surtout sa force, son rythme et son agressivité – seraient bien adaptées au football anglais.

Il a été lié à Liverpool en tant que partenaire potentiel pour Virgil van Dijk, ainsi que pour Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid. “Si je pars un jour, ce serait pour aller dans un club beaucoup plus grand, car Séville est déjà formidable”, a déclaré Diego Carlos à Muchodeporte la semaine dernière.

Le défenseur avait un profil relativement bas lorsqu’il est arrivé à Séville l’été dernier dans le cadre d’une frénésie de dépenses de 14 joueurs pour construire une équipe pour le nouvel entraîneur Julen Lopetegui. Pourtant, cette position a changé après une campagne qui l’a vu reconnu comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Espagne. Séville est consciente que sa clause de libération de 75 millions d’euros ne devrait pas dissuader un club de haut niveau, compte tenu de la pénurie de défenseurs centraux fiables sur le marché, bien que la pandémie de coronavirus ait suspendu de nombreux plans de transfert. – Alex Kirkland / Rodrigo Faez

L’Atletico suit les joueurs s’entraînant via GPS

Diego Simeone est réputé pour ses joueurs de l’Atletico Madrid, et ils n’ont eu aucun répit même lorsqu’ils s’entraînaient à la maison pendant la pandémie de coronavirus. Alvaro Morata a révélé cette semaine que chaque équipe avait reçu des trackers GPS afin que le personnel d’entraîneurs puisse surveiller son activité physique quotidienne.

“Ils nous ont donné un GPS pour l’entraînement, afin qu’ils puissent voir ce que nous faisons à la maison”, a déclaré l’attaquant Brayan de la Cruz, joueur de l’académie Atletico, lors d’un appel vidéo publié sur le site Web du club. “Le patron est très exigeant quand nous devons nous entraîner. À l’entraînement, il est exactement comme pendant les matchs.”

Les données GPS seront analysées par l’entraîneur physique de l’Atletico Oscar Ortega. Le physio uruguayen connu sous le nom de “The Professor” fait partie intégrante du succès du club depuis qu’il a rejoint Simeone en 2011 et le couple a une relation étroite, ayant déjà travaillé ensemble lorsque le désormais entraîneur était encore un joueur de l’Atletico. – Alex Kirkland

Les plans de Man United à Valence anéantis par la fermeture

Antonio Valencia a fait une sortie tranquille de Manchester United en juin dernier, scellant un transfert gratuit vers LDU Quito dans son Equateur natal après 10 ans à Old Trafford, mais des plans étaient en place pour que l’homme de 34 ans fasse ses adieux au public cet été. Dans le cadre de l’accord qui a amené Valence à Quito, un accord a été conclu pour que le joueur reçoive un match d’adieu à United avant la saison 2020-21.

Dans ce qui aurait été une reprise de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2008, lorsque l’équipe de Sir Alex Ferguson a battu LDU au Japon pour devenir champion du monde des clubs pour la deuxième fois, United était prêt à jouer la tenue équatorienne dans un rideau de présaison- éleveur. Mais alors que United est toujours déterminé à jouer le jeu à un moment donné, l’incertitude causée par la crise des coronavirus a placé les plans de pré-saison au bas de la liste des priorités car personne ne sait quand ni où le football reprendra. – Mark Ogden

Pas encore de Turquie pour Blanc

Laurent Blanc est toujours à la recherche d’un emploi près de quatre ans après avoir été limogé du PSG à l’été 2016. L’ancien entraîneur-chef de la France (2010-2012) a tenté de reprendre le jeu mais vise les meilleurs clubs et ses candidatures ont été rejetés à chaque fois, y compris à Lyon, le dernier poste qu’il avait choisi.

Maintenant, la partie turque Fenerbahce est à la recherche d’un nouveau manager et Blanc fait partie de sa liste restreinte. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y a pas eu de véritables discussions et que la ligue turque n’est pas, pour le moment, l’une des priorités de Blanc. Le vainqueur de la Coupe du monde 1998 espère toujours entrer en contact avec un club de premier plan en Italie ou en Angleterre cet été. – Julien Laurens