Ils chassent Mbappé critiquant la fragilité défensive du PSG

Les caméras de Canal + ont chassé l’attaquant français Kylian Mbappé critiquant les performances défensives de son équipe à l’issue du dernier match de Ligue 1 contre les Girondins de Bordeaux. Mbappé n’a pas fait grand-chose pour éviter d’être entendu se plaindre du manque de force derrière de ses compagnons dans une conversation qu’il a eue sur la pelouse avec le Marquinhos brésilien.

25/02/2020 à 18:24

CET

SPORT.es

“Ils viennent chez nous deux fois et il y a un incendie”, a déclaré l’attaquant après avoir salué Marco Verratti et Mauro Icardi. “Nous devons être plus calmes et gérer ces situations. Quand ils sont dans notre domaine, ils n’ont rien. Nous devons gérer cela. Vous êtes le patron. Si vous dites à tout le monde de monter, tout le monde monte.”

Après avoir écouté les observations de vos camarades de classe, Marquinhos a couvert sa main de sa bouche, rendant impossible de connaître votre réponse.

Le PSG a battu les Girondins, mais a concédé trois buts (4-3). Au cours des six derniers matchs, l’équipe parisienne a joué treize buts, ce qui montre qu’il se montre très fragile défensivement. Les blessures de Thiago Silva et Colin Dagba, et la sanction de Thomas Meunier n’aident pas à affronter le match retour décisif contre le Borussia Dortmun le 11 mars.