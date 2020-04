“Je n’ai pas blessé Hazard, c’était lui après être entré en collision avec moi”

Le joueur belge du Paris Saint-Germain Thomas Meunier a déclaré dans une interview qu’il n’était pas responsable de la blessure infligée à son compatriote madrilène Eden Hazard, lors d’un transport lors d’un match de Ligue des champions en novembre dernier.

“Je ne l’ai pas blessé, c’était lui après m’avoir contacté. C’est une nuance! & Rdquor;, a assuré la défense dans une déclaration faite à la chaîne belge RTBF.

L’entrée a entraîné la libération de Hazard pendant trois mois et une rechute fin février, gardant toujours le joueur du Real Madrid en «cale sèche».

Meunier a rejeté que son action aurait pu être responsable d’une éventuelle absence de l’attaquant en Euro 2020, si elle avait eu lieu cet été.

“C’est arrivé très tôt. Au début, c’était deux semaines, puis deux mois, puis il y a eu une rechute& rdquor ;, a rappelé le défenseur, qui partage le vestiaire avec l’attaquant du Real Madrid lors des appels à l’équipe belge.

«Je me suis dit qu’Eden était un ami du Seigneur et qu’il a fait tout son possible pour annuler la Coupe Euro. Cela a fonctionné, a plaisanté Meunier, qui a accepté de reporter le tournoi de l’équipe nationale à 2021.

«Cela n’a pas d’importance car il n’est pas négociable de prendre autant de risques, il a dû être reporté. L’essentiel est que cela soit fait. Soit dit en passant, cela ne me dérange pas d’aller à la Coupe du monde un an plus tard, a-t-il ajouté. Le défenseur passe le confinement à Paris et a exprimé son espoir que la saison reprendra à la mi-mai, bien qu’il pense que le football reviendra «petit à petit & rdquor; et avec quelques jeux à huis clos.