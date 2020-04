“Je voudrais m’entraîner en Espagne”

Robert Moreno a assuré qu’il était heureux à Monaco mais n’a pas caché son envie de s’entraîner à nouveau en Espagne, après avoir été entraîneur et auparavant dans les instances techniques du FC Barcelone et du Celta de Vigo.

29/04/2020 à 17:25

CEST

SPORT.es

“En ce moment, je suis super concentré sur Monaco, mais je serais trompeur si je disais que je ne veux pas m’entraîner en Espagne”, a-t-il déclaré dans une interview à RTVE recueillie par Europa Press.

Moreno a repris les rênes de Monaco début janvier de cette année, et Il a signé un contrat avec le club monégasque jusqu’à la fin de la saison 2021/22.

A la fermeture prématurée de la Ligue 1, il a assuré que Monaco serait mieux servi par une formule qui leur permettrait d’être en Europe. “On parle de donner le classement qui avait été jusqu’au 28ème jour, on parle de 27 ou de points en moyenne … Ce qui m’intéresse le plus c’est le classement de l’UEFA et l’accès aux ‘Champions’“”, a-t-il commenté.

“A trois heures de l’après-midi, le Premier ministre français a déclaré la fin de la saison, puis le ministre des Sports a donné des informations contraires et le président de la fédération a ratifié la fin de la saison … Nous voulions terminer la compétition“at-il exprimé.