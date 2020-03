“J’étais plus foutu que Mbappé par le coronavirus”

Il y a eu des moments d’incertitude au PSG. Au milieu du début du «christ» du coronavirus, alors qu’il n’y avait toujours pas de confinement ni d’état d’alerte, il a été rapporté dans les médias que Mbappé présentait certains symptômes et qu’il avait été testé pour voir s’il était infecté. Le résultat a été négatif. Et avec ça, il y avait beaucoup de gens qui se sentaient soulagés. Parce que le crack français avait été en contact avec beaucoup de monde les jours précédents.

27/03/2020

Agir à 10:21

CET

SPORT.es

L’un d’eux était son partenaire Ander Herrera. Le milieu de terrain espagnol a avoué aux microphones ‘El Larguero’ que lorsque Kylian a fait le test, il avait plus peur que l’ancien Monaco lui-même. “C’était deux jours avant le PSG-Borussia Dortmund et le week-end précédent, Neymar avait un repas de groupe et j’étais à ses côtés. J’étais plus merde que lui“

VEUILLEZ ACCEPTER UNE RÉDUCTION DE SALAIRE

Le footballeur basque a discuté de plusieurs sujets. Parmi eux, la question de la baisse des salaires face à la situation délicate que traversent les clubs: “Je pense que oui. Nous devons être cohérents avec la situation des clubs. Personnellement, je suis très reconnaissant au PSG de m’avoir invité ici et bien sûr, je les écouterais. “De la même manière, il estime que” si le championnat est prolongé d’un mois de plus, nous devrions récupérer cette partie du salaire “.

En ce qui concerne la résolution des ligues, Herrera est d’avis que “il serait injuste que Barcelone soit proclamée championne pour un point, tout comme il serait contraire à l’éthique que Cadix et Saragosse soient privés de promotion & rdquor ;.

Ander a rejoint le Real Zaragoza dans une initiative de solidarité pour lever des fonds pour la lutte contre le coronavirus. “J’ai rejoint et j’ai été le premier donateur à pousser les gens à aider.”