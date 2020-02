Jour 26 de Ligue 1: avant la rencontre OGC Nice – Brest

Vendredi à 19h00 se jouera la rencontre de la vingt-sixième journée de Ligue 1, qui se mesurera à Nice et à Brest dans le Allianz Rivera.

20/02/2020

Il OGC Nice fait face avec optimisme au match de la vingt-sixième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir vaincu Toulouse FC dans le Stade de Toulouse 0-2, avec des buts de Christophe Herelle et Pierre Lees-Melou. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 10 des 25 matchs disputés à ce jour, avec 36 buts en faveur et 34 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Brest réussi à vaincre le AS Saint Etienne 3-2 lors de leur dernière rencontre de la compétition, avec autant de Gaetan Charbonnier, Irvin Cardona et Paul Bastien Lasne, il a donc l’intention de conserver sa séquence de victoires au stade de OGC Nice. Sur les 25 matchs qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le Brest Il a gagné dans huit d’entre eux et ajoute un chiffre de 33 buts encaissés contre 32 en faveur.

Concernant la performance en tant que local, le OGC Nice Il a un bilan de sept victoires, trois défaites et trois nuls en 13 matchs joués dans son stade, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À la maison, Brest Il a un équilibre de deux victoires, sept défaites et trois nuls en 12 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le OGC Nice Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Allianz Rivera, résultant en une victoire et deux nuls en faveur de OGC Nice. De plus, l’équipe à domicile accumule une série de trois matchs consécutifs invaincus à domicile contre le Brest. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en décembre 2019 et le résultat a été un match nul (0-0).

En se référant à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de Ligue 1, on peut voir que les deux équipes sont séparées par trois points en faveur de OGC Nice. L’équipe de Patrick Vieira Il se classe neuvième avec 36 points dans son casier. Quant au rival, le Brest, est placé en treizième position avec 33 points.