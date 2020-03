Keylor Navas a également affronté Leonardo

L’attaquant brésilien Neymar n’était pas le seul à avoir rencontré le directeur sportif du PSG, Leonardo, lors de la réunion qui s’est tenue récemment dans les vestiaires pour parler de la célèbre fête d’anniversaire de Cavani, Icardi et Di María. Tel que rapporté par «L’Equipe», Le gardien costaricien Keylor Navas a également affronté le directeur sportif du club parisien.

Selon ces informations, Leonardo a récriminé aux joueurs les vidéos qui ont circulé de ce parti après la défaite contre le Borussia Dortmund, lors du match aller de la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Les images de la célébration ont agacé les fans et les dirigeants du PSG. Leonardo a exposé cet inconfort aux joueurs lors d’une réunion et cela a provoqué la réaction de Neymar et Keylor Navas.

Le but costaricien est venu affronter le directeur sportif du club parisien pour les références personnelles qu’il a faites à son sujet. Au début, il y avait une grande tension, bien que Keylor Navas ait fini par se calmer et s’excuser auprès de Leonardo pour sa réaction exagérée.

Les eaux descendent dans le PSG et l’environnement n’est pas le plus adapté pour affronter le match retour qui se jouera le 11 mars à Paris.