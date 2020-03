Koulibaly, remplaçant de Thiago Silva à Paris?

La carrière de Thiago Silva au Parque de los Príncipes caresse sa fin. L’international brésilien met fin à son contrat le 30 juin et seule la reprise tardive des compétitions permettrait à la défense de rester encore quelques mois dans la Ville Lumière.

29/03/2020

Leonardo se déplace à la recherche d’un substitut aux garanties de son compatriote. Tâche ardue. Silva est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la dernière décennie. Le directeur sportif du PSG, selon des informations en provenance d’Italie, a déjà eu des contacts avec Fali Ramadani, l’agent de Kalidou Koulibaly. Leonardo lui aurait envoyé une offre pour cinq saisons au rythme de 10 millions d’euros, bonus mis à part. Un contrat succulent et qui, a priori, semble irrépressible.

Le principal obstacle à la négociation sera cependant Aurelio de Laurentiis. Le propriétaire du Naples ne laissera pas son étoile s’échapper pour un prix ridicule. Le Sénégalais est évalué à environ 90 millions d’euros et c’est ce que le commandant exigera pour sa défense. L’embauche de Koulibaly nécessitera une grosse dépense, la énième, de Nasser Al-Khelaïfi. Le cheik devra tirer des pétrodolars pour recruter l’Africain.

L’opération entraverait l’arrivée d’un forward de garanties au PSG. Cavani remplit le contrat, Icardi ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine et Neymar tend la corde pour quitter la tour d’ivoire dans laquelle il s’est enfermé. Les Parisiens ont besoin d’un attaquant comme manger. Mbappé ne suffira pas à diriger le nouveau projet de Thomas Tuchel. Un autre qui ne connaît pas non plus son avenir.