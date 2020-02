La comparaison avec Haaland qui laisse Mbappé dans un très mauvais endroit

La défaite face au Borussia Dortmund lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions n’a pas seulement mis l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel sur la cible.

Les critiques ont plu comme la pointe du coach allemand, mais il n’était pas le seul à avoir reçu de la cire. Outre l’état de forme inquiétant de Neymar, Kylian Mbappé a également pris le sien d’un international français, Chirstophe Dugarry.

L’attaquant a également été dépêché à l’aise de sa position de commentateur de Radio Monte Carlo contre le jeune attaquant du PSG, qu’il accusait de manque d’esprit.

“Quel est le style de Mbappé? Être un beau joueur? Mbappé veut être toujours beau, mais le football d’aujourd’hui est autre chose“reflète un Dugarry qui a dévoilé ce qui manque à l’attaquant du PSG:” Son talent est évident, mais quand vous avez un poste et un rôle, vous devez les assumer et l’avant-centre est un combattant, un gars qui doit tout donner sur le terrain, qui doit harceler l’adversaire, qui doit aller au pressing, qui doit proposer systématiquement des solutions, qui doit se battre en tout duels … “

Et c’est à ce moment-là qu’il a fait une comparaison blessante avec Erling Haaland et son partenaire d’avant-garde à Dortmund, Sancho: “Le jour où vous ferez ce que Haaland a fait pendant une heure et demie, vous serez le futur Ballon d’Or et le meilleur Mbappé est un grand joueur, sans aucun doute, mais Si vous voulez tout gagner, vous devez garder le DVD et regarder le jeu de temps en temps pour voir ce que Haaland et Sancho ont fait“.