La curieuse anecdote de Neymar avec l’anniversaire de sa sœur Rafaella

Neymar Junior Il est autant ou plus d’actualité pour ses affaires extra-sportives, sociales ou judiciaires, que pour ses exploits sur les terrains de jeu. Il mène également une célébration douteuse de la victoire du PSG sur le Borussia Dortmund en Ligue des champions, qui joue dans un vol à réaction vers le Brésil au milieu de la pandémie de coronavirus tout en gardant les fronts judiciaires ouverts avec le FC Barcelone, son principal “ prétendant ” pour la prochaine marché des transferts d’été.

18/03/2020

SPORT.es

Il n’est donc pas étonnant que l’agenda social complexe de Neymar Junior générer une curieuse anecdote parallèle à votre CV sportif. Et ce n’est autre que depuis son arrivée en Europe, le Brésilien n’a jamais pu jouer le jeu après l’anniversaire de sa sœur Rafaella, qui le célèbre le 11 mars, pour une circonstance ou une autre.

En fait, Neymar Junior Il a partiellement brisé cette “ tradition ” il y a une semaine, car contre les prédictions initiales, il a contesté avec le PSG le match contre le Borussia Dortmund lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, précisément celui de la célébration controversée imitant le Norvégien. Haaland et combien de temps cela a-t-il eu.

TOUJOURS PAS JOUER LE WEEK-END PROCHAIN

Le fait est que, pour la première fois depuis son arrivée en Europe, la star brésilienne du PSG s’est habillée en short pour jouer au foot le 11 mars dans laquelle Rafaella a célébré son 24e anniversaire.

Au lieu de cela, le sort sous la forme de la terrible pandémie de coronavirus a causé Neymar ne rompt pas une autre séquence. Parce que le Brésilien il n’a jamais joué avec l’équipe la semaine après l’anniversaire de Rafaella avec son équipe, et il ne le fera pas cette fois non plus. Le PSG-Nice du Jour 29 de Ligue 1, prévu le 15 mars (21h00) a été reporté.

SOUPLESSE, SANCTION, BLESSURE … ET ‘FORCE MAJEURE’!

Le contexte est similaire: lors de sa première année dans le Vieux Continent, avec le maillot du Barça lors de la saison 2013-14, en 2014 le Tata Martino l’a gardé sur le banc; en 2015 et 2016, avec Luis Enrique Martínez comme technicien, il a rencontré des sanctions; et déjà au PSG, en 2017 et 2018, il ne pouvait pas jouer parce qu’il était blessé à ces moments de la saison.

Neymar boucle la boucle cette année en pouvant revendiquer un “ cas de force majeure ” en 2020, avec le pansement succulent qu’il aurait volé au Brésil en jet lorsque la suspension de la Ligue 1 et les mesures d’isolement en France ont été décidées …