La FIFA s’apprête à limiter le nombre de prêts internationaux que les clubs peuvent consentir

Les gars du FC disent que le VAR est ce qui doit être corrigé, pas la loi du hors-jeu.

Les restrictions sur le prêt international de joueurs devraient entrer en vigueur en juillet dans le cadre d’une vaste réforme du système de transfert, a annoncé jeudi la FIFA.

L’organisme mondial du football a déclaré qu’il établirait également un nouveau système de «compensation de formation» pour garantir que les clubs reçoivent une part équitable du gâteau lorsque les joueurs qu’ils développent partent à un jeune âge et sont impliqués dans des transferts coûteux plus tard dans leur carrière. .

La FIFA a déclaré qu’une réunion de sa commission des parties prenantes – comprenant des représentants des joueurs, des clubs, des ligues et des associations nationales – a approuvé une décision de limiter les prêts internationaux des joueurs âgés de 22 ans et plus.

Il a déclaré que les prêts seraient limités à huit à huit et à huit par saison par club pour la campagne 2020-21, passant à six d’ici la saison 2022/23. Les nouvelles règles ont été conçues pour garantir que les prêts «ont un objectif sportif valable pour le développement des jeunes».

La FIFA a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les associations membres appliquent des règles similaires sur les prêts intérieurs “conformément aux principes établis au niveau international”, sans toutefois fixer de limite. Cette décision est soumise à l’approbation du Conseil de la FIFA.

La FIFA a déclaré qu’un fonds, financé par un prélèvement d’un pour cent sur tous les frais de transfert, serait créé pour financer en partie les indemnités de formation.

Selon les règles de la FIFA, le club où un joueur a commencé sa carrière est censé recevoir un pourcentage des frais chaque fois qu’il est ensuite impliqué dans un transfert international.

Beaucoup des meilleurs joueurs mondiaux ont commencé leur carrière dans de petits clubs où même quelques milliers de dollars pourraient être utiles.

Cependant, la FIFA a déclaré que le système n’avait jusqu’à présent pas fonctionné comme il se doit et que de nombreux petits clubs d’Amérique latine et d’Afrique ont manqué de précieux paiements.

“Ce système modernisé encouragera et récompensera les efforts de formation des clubs et, comme les paiements seront automatisés via le nouveau Centre d’échange de la FIFA, il garantira que l’indemnité de formation est effectivement versée, ce qui n’est souvent pas le cas actuellement”, a déclaré la FIFA.