La FIFA suggère de prolonger les contrats des joueurs et de déplacer la fenêtre de transfert en raison de l’impact du coronavirus

Le secrétaire général de la FifPro, Jonas Baer-Hoffman, explique l’impact financier de covid-19 même sur les plus grands clubs.

La FIFA a recommandé de prolonger les contrats des joueurs qui devaient se terminer en juin et a déclaré qu’elle autoriserait le déplacement des fenêtres de transfert pour permettre des extensions de la saison européenne en cours causées par la pandémie de coronavirus, a-t-elle annoncé mardi.

L’organisme mondial du football a également déclaré qu’il encouragerait les clubs et les joueurs “à travailler ensemble pour trouver des accords et des solutions pendant la période de suspension du football” et que le sport doit faire face à une perte de revenus sans précédent.

Les lignes directrices, rapportées dimanche par ., ont été approuvées mardi par le Bureau de la FIFA – une version réduite de son Conseil décisionnel -.

Le coronavirus a stoppé le football dans le monde entier, avec des ligues nationales suspendues et des tournois majeurs tels que l’Euro 2020 et la Copa America, reportés à l’année prochaine.

L’UEFA a déclaré vouloir que la saison 2019-2020 s’achève sur le terrain, quitte à la prolonger jusqu’en août.

“Il est désormais évident que la saison en cours ne se terminera pas quand les gens pensaient qu’elle le serait. Par conséquent, il est proposé de prolonger les contrats jusqu’à la fin de la saison”, a déclaré la FIFA.

De même, la FIFA a déclaré qu’elle serait flexible avec des fenêtres de transfert et leur permettrait d’être déplacées “afin qu’elles se situent entre la fin de l’ancienne saison et le début de la nouvelle saison”.

“La FIFA s’efforcera d’assurer, dans la mesure du possible, un niveau global de coordination et gardera également à l’esprit la nécessité de protéger la régularité, l’intégrité et le bon fonctionnement des compétitions, afin que les résultats sportifs de toute compétition ne soient pas injustement perturbés, ” Ça disait.

Sur la question des réductions de salaires pour les joueurs et les entraîneurs – une controverse majeure en Angleterre, en Italie et au Portugal – la FIFA a déclaré que les parties devaient trouver des “solutions justes et équitables” en vue de protéger les emplois et d’atteindre “un équilibre raisonnable des intérêts”. entre les joueurs et les clubs. “

Lorsque des cas ont abouti à la FIFA, l’organisme mondial de football a déclaré qu’il examinerait si le club avait véritablement tenté de parvenir à un accord avec les joueurs et à considérer les finances du club, les revenus des joueurs et si tous les joueurs avaient été traités de manière égale.

“Nous espérons que cet effort de collaboration, sous la direction de la FIFA, pourra fournir un exemple positif de la manière dont le football peut se rassembler et faire preuve d’unité, de solidarité et d’un esprit de compromis pour faire face aux temps difficiles à venir”, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. .

“Mais avant que ces temps ne viennent, une chose doit être claire pour tout le monde, surtout maintenant: la santé passe avant le football.”