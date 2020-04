La justice suisse rejette le défi d’Al-Khelaïfi

Coup dur pour Al-Khelaïfi. La Cour des plaintes, dans une décision publiée ce mercredi par le Tribunal pénal fédéral suisse, a indiqué qu’elle avait rejeté les demandes de récusation présentées par le président du PSG contre deux procureurs fédéraux et un procureur fédéral adjoint: “La demande de récusation il est rejeté “, selon la Cour des plaintes dans un jugement rendu le 24 mars.

Al-Khelaïfi soutient dans sa défense que “l’audience du 6 décembre 2019 ne lui aurait pas laissé suffisamment de temps pour aborder tous les points qu’il souhaitait” et critique les critiques du procureur fédéral pour “ne pas avoir nommé un expert judiciaire indépendant et neutre sur la concurrence sur le marché des droits affectés par la procédure pénale.”

Rappelons que tout cela provient des accusations contre le président du PSG pour corruption “dans le cadre de l’attribution des droits médias aux différentes Coupes du monde de football et aux Confédérations”. Le rejoindre serait également Jérôme Valcke, ancien numéro deux de la FIFA, accusé dans le même cas de “corruption passive, gestion multiple, déloyale et qualifiée et faux titres”.