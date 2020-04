“La Juve a apporté le coronavirus en France”

La Juve a subi une défaite lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Lyon (1-0), mais l’ancien médecin de l’entité française, Marcel Garrigou-Grandchamp, assure que La Juve a également quitté le coronavirus dans le pays lors de cette réunion.

04/03/2020

Agir à 18:32

CEST

Oscar Cubero

On a beaucoup parlé du «match zéro» dans le monde du football, attribué à Atalanta-Valence, où de nombreux joueurs et fans de Valence ont été infectés par le coronavirus. En fait, 35% de la main-d’œuvre «ché» a dû s’en remettre. Mais, selon un médecin qui a travaillé pour Lyon ça fait des années, Le match entre son équipe et la Juventus le 26 février a également été le début de la pandémie dans le pays..

Une source de contagion similaire à celle de la Lombardie: “Ce match n’aurait pas dû être joué, car il a amené les fans de la Juventus à Lyon, qui n’était pas une zone à risque”. Quelque chose de similaire à ce que pense Walter Ricciardi, représentant de l’Italie à l’OMS, soulignant que le parti d’Atalanta a joué un rôle important dans la propagation du virus.

La Juventus ne veut rien savoir de cette théorie. En fait, l’étude réalisée par l’Agence Régionale de Santé de Lyon rejette que les Italiens aient été au centre de la contagion, puisque aucun lien n’a été établi entre le match de Ligue des champions et les contagions dans les 14 jours suivants, qui était la marge laissée par la maladie pour savoir si vous êtes infecté ou non.

Le match retour doit être joué lorsque le coronavirus lui-même le permet., puisque le football est paralysé. Lyon se rendra en Italie pour défendre l’avantage du match aller, tandis que La Juventus doit revenir pour éviter de quitter la compétition au premier changement.