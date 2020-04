La légende de la NBA Tony Parker pourrait devenir président de Lyon – Aulas

La légende de la NBA, Tony Parker, est président d’ASVEL Basket.

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a laissé entendre que la star de basket-ball à la retraite Tony Parker pourrait le remplacer à un moment donné.

Aulas, 71 ans, a parlé dans le passé de son intention de prendre sa retraite à 75 ans et Parker est président d’ASVEL Basket, champion de France de haut vol et équipe la plus décorée.

Cependant, alors qu’il a suggéré que Parker pourrait éventuellement le remplacer, Aulas a clairement indiqué qu’il ne pensait pas à démissionner de sitôt.

“Il est vrai que Tony a le profil pour diriger une opération sportive mondiale professionnelle”, a déclaré à L’Equipe Aulas, qui a supervisé les sept victoires successives de Lyon en Ligue 1 de 2002 à 2008. “Ainsi que les aspects économiques et médiatiques qui vont avec.

«Je sens qu’il a les caractéristiques nécessaires. En plus des qualités professionnelles et humaines, j’ai une grande affection pour lui et ce qu’il représente.

“Je ne dis pas ça parce que j’ai l’idée [of stepping down] dans mon esprit, je n’ai pas non plus parlé avec Tony. Aucune décision n’a été prise de part et d’autre ni par le conseil d’administration. “

Lyon a également remporté deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et sept trophées du Trophée des Champions sous la propriété d’Aulas.

Parker, le MVP de la finale de la NBA 2007, ainsi que six étoiles de la NBA qui a vu le n ° 9 retiré en son honneur par San Antonio Spurs, a déclaré que la présidence lyonnaise était un rôle qu’il aurait du mal à refuser.

“Pourquoi pas? Nous n’en avons jamais discuté”, a-t-il dit. “Cependant, si c’est vrai, s’il me voit ainsi et me demande, je pense que c’est un rôle qui ne peut être refusé.

“C’est un honneur d’être considéré pour quelque chose comme ça. J’ai beaucoup de choses à apprendre de lui. Nous verrons dans quatre ou cinq ans.”

Lyon n’a pas remporté de titre de Ligue 1 depuis 2008 et a vu le Paris Saint-Germain les dépasser en tant que force dominante du football français.

Cependant, avant que la pandémie de coronavirus n’oblige le football européen à fermer indéfiniment, Lyon était bien placé pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2010 après avoir remporté la victoire aller 1-0 en huitièmes de finale contre la Juventus.

En plus de l’équipe masculine de Lyon et de leur nouveau stade de Groupama, l’empire OL d’Aulas comprend six fois vainqueurs de la Ligue des champions féminine – ainsi que 13 fois championnes de France et huit fois vainqueurs de Coupe de France – OL Feminin et récemment- a acquis OL Reign dans la Ligue nationale de football féminin des États-Unis (NWSL).