La Ligue 1 risque de ne pas reprendre

Différentes fédérations européennes recherchent des solutions pour reprendre les compétitions nationales. Les demandes de l’UEFA sont claires, aucun titre n’est décidé et le calendrier doit être rempli d’une manière ou d’une autre. L’ECA et les championnats nationaux sont d’accord avec ce qu’Aleksander Ceferin a prêché. Le dernier mot aura les protagonistes de l’émission. C’est-à-dire les footballeurs.

18/04/2020 à 16:53

CEST

SPORT.es

Et en France, ils ne semblent pas très intéressés à reprendre la Ligue 1. Le tournoi est dans les cordes. Du moins, cela ressort d’une enquête anonyme réalisée par le syndicat majoritaire des footballeurs de France (UNFP), qui représente 94% des joueurs. Selon ce rapport, les athlètes ne veulent pas prendre de risques et ne mettront pas leurs bottes avant que les autorités sanitaires. L’idée de jouer des matchs à huis clos ne plaît pas non plus aux footballeurs. D’où 80% des répondants soutiennent la fin du championnat comme indiqué par le classement actuel. Dans ces circonstances, Le PSG lèverait le titre et Marseille et Rennes l’accompagneraient à la prochaine édition de la Ligue des champions. Les victimes seraient le Toulouse, le defenestrado et les Amiens, avec de sérieuses options de permanence.

La Ligue 1, quant à elle, continue de travailler pour relancer le ballon. Le plan des employeurs français est lié à celui élaboré par Emmanuel Macron, qui a annoncé le retour progressif à la «normalité» d’ici le 11 mai.