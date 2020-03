La Ligue française étudie un prêt commun pour aider les clubs

La Ligue française de football professionnel (LFP) envisage de créer un fonds de crédit communautaire pour aider les clubs à surmonter leurs difficultés financières qu’ils peuvent avoir en raison de l’arrêt des compétitions en raison de la pandémie de COVID-19.

30/03/2020 à 19:55

CEST

sport.es

Selon des sources de l’organisation, ce serait un crédit compris entre 200 et 250 millions d’euros cela serait demandé avec la garantie de futurs revenus de télévision, à la fois actuels, de la chaîne BeIN Sports, et ceux des saisons suivantes, achetés par la société espagnole Mediapro.

De cette manière, l’objectif est de permettre aux entités de faire face aux dépenses durant ces mois, lorsqu’elles ont vu leurs revenus diminuer en raison du manque de vente de billets et de tous les avantages liés au litige entre les parties.

A cela s’ajoute que Canal Plus a décidé de geler le paiement de 110 millions d’euros qu’elle a dû effectuer le 5 avril, car elle n’a pas pu diffuser les matchs. Cette décision peut être un coup dur pour les clubs qui, en France, reçoivent 36% de leurs revenus en première division des droits de diffusion télévisuelle.

Une autre menace vient du fait que le marché des transferts peut être gravement affecté par le ralentissement.. Les clubs français sont traditionnellement des vendeurs et ils ont obtenu une part importante de leurs revenus de cette section. Sur la saison 2018-2019, il y avait environ 635 millions d’euros d’excédents de transferts, indispensables pour équilibrer leurs comptes, et selon l’organisme français de contrôle financier, les clubs ont encore besoin d’environ 200 millions d’euros jusqu’à la fin de la saison pour ne pas terminer en négatif.

La plupart des clubs ont eu recours à des mécanismes de chômage partiel pour leurs effectifs ou à des réductions de salaire pour leurs stars. Mais, même avec ces solutions, les coffres du club doivent supporter jusqu’à 84% du salaire net des joueurs, non couvert par les registres de la réglementation de l’emploi partiel.

La LFP négocie avec le syndicat du football pour réduire les salaires de 50% dans le monde. La crise affecte la plupart des clubs, même les grands. Le principal menacé est l’Olympique de Marseille, qui avait déjà des chiffres rouges avant l’arrivée du coronavirus et était dans le collimateur de l’UEFA pour cette raison.

Monaco, un autre des grands, a mis tous ses travailleurs au chômage technique et négocie avec le personnel pour réduire son salaire. Le club peut bénéficier du soutien des autorités de la Principauté et étudie s’il peut également bénéficier d’une aide de l’État français, puisqu’il joue dans cette ligue.

Le Paris Saint-Germain (PSG), pour sa part, malgré le plus gros budget, est aussi celui qui a le plus de pertes liées à la pandémie. On estime que vous pouvez arrêter d’entrer environ 215 millions d’euros.