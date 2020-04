La mort de Neymar Kobe Bryant m’a profondément affecté

L’AC Milan rend hommage à Kobe Bryant, un grand fan des Rossoneri, lors d’une cérémonie d’avant-match.

Les fans honorent Kobe Bryant lors de la 24e minute du match de l’USMNT contre le Costa Rica juste à l’extérieur de Los Angeles.

Le vainqueur de la Coupe du monde de football, Frank Leboeuf, revient sur l’amour et l’appréciation de Kobe Bryant pour le football.

L’AC Milan rend hommage à Kobe Bryant en partageant une vidéo de la visite de la légende de la NBA dans son club préféré en 2013.

L’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar a déclaré qu’il était profondément touché par la mort de la légende de la NBA, Kobe Bryant, en janvier.

Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, faisaient partie des neuf personnes décédées dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, le 26 janvier. Bryant avait 41 ans.

Neymar a rendu hommage à Bryant en affichant son ancien numéro de maillot “24” avec ses doigts après son deuxième but lors d’une victoire 2-0 sur Lille dans la nuit de l’incident. Il a également mis ses mains ensemble dans la prière, pointant vers le ciel.

“Sa mort m’a beaucoup affecté parce que nos vies avaient beaucoup en commun”, a déclaré Neymar à Vogue Men Arabia.

“J’ai rencontré Kobe personnellement et les fois où il est venu à Paris. Lorsque vous rencontrez la personne derrière l’athlète, cela crée une relation différente et avec Kobe, c’était très spécial. Le sport et la société ont perdu un gars formidable.”

Le monde du football n’a pas tardé à rendre hommage à Bryant peu de temps après sa mort. Le quintuple champion de la NBA a passé une partie de son enfance à Milan, en Italie, et est devenu un supporter permanent de l’AC Milan.

Bryant a été intronisé à titre posthume au Temple de la renommée du basket-ball Naismith Memorial samedi, honorant une carrière de 20 ans chargée de trophées avec les Lakers de Los Angeles où il portait les numéros 8 et 24, aujourd’hui à la retraite. Il a également remporté deux médailles d’or olympiques en jouant pour les États Unis.