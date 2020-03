La priorité du PSG est de renouveler Mbappé

Le Paris Saint-Germain semble déterminé à opter pour l’une de ses stars. La priorité des Parisiens est de retenir Mbappé jusqu’à la Coupe du monde 2022, bien que cela implique de devoir faire un effort économique important. Le seul joueur qui ne sera pas transférable l’été prochain est l’international français.

03/04/2020

À 19 h 07

CET

Oscar Cubero

Kylian a exprimé à plus d’une occasion qu’il voulait être la pièce maîtresse d’un projet gagnant. Pour cette raison, Nasser Al-Khleïffi serait disposé à se séparer de joueurs comme Neymar pour satisfaire les revendications du «7». De plus, il serait nécessaire, puisque une grande partie du salaire du Brésil irait à l’offre de renouvellement vertigineuse que Leonardo a préparée pour convaincre Mbappé. Le plus pour tamponner votre signature serait également succulent.

Selon Paris United, les parents du joueur voient cette proposition de bon œil. Certes, il a le dernier mot, mais sa famille a déjà joué un rôle très important dans la décision de quitter Monaco pour Paris. C’est l’une des raisons pour lesquelles le club ne laisserait pas les Jeux olympiques jouer sa star, qui après avoir disputé la Coupe d’Europe en juin-juillet devrait déjà être déterminé à la pré-saison.

