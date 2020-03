La restructuration totale que le PSG 2020/21 va subir

Il est très probable que Lorsque nous assistons à un match du Paris Saint Germain 2020/21, cela n’a rien à voir avec les derniers matchs que nous avons pu voir cette année. Nous avons un terrible costume de football et nous ne pouvons pas attendre que tout cela revienne à la normale et encore une fois, nous avons six ou sept options sur notre télévision payante pour suivre Premier, Serie A, Championship, SmartBank League ou autre. Mais pour ce que nous allions, que l’équipe parisienne va subir une restructuration brutale cet été, de grands changements au niveau de la masse salariale et du personnel. Plus que tout, car il a jusqu’à neuf joueurs dont les contrats expirent ce 30 juin, soit sous forme de cession définitive, soit parce que leurs liens contractuels sont rompus.

Dans cette liste, nous trouvons des emblèmes comme Cavani ou Thiago Silva. Deux footballeurs qui ont marqué l’histoire récente du club, mais maintenant il semble qu’ils vont suivre une autre voie à la recherche d’un dernier et succulent contrat qui ne leur sera guère offert dans la capitale française. Deux de ces joueurs ont vraiment aimé les fans. Mais tout a une fin et Si à ce stade, ils ne sont pas d’accord avec le club, ils ne le feront plus. D’autres joueurs importants qui mettent fin à leur relation avec le PSG sont Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. Ailiers internationaux pour leurs pays respectifs (Belgique et France) et qui ont eu une incidence intermittente, parfois vitale et d’autres plus secondaire.

À cette liste, nous devons ajouter deux footballeurs actuellement prêtés Mauro Icardi et Sergio Rico. Dans le cas de l’Argentine, il existe une option d’achat de 70 «kilos». Le gardien andalou reviendra à Séville. Il ne reste plus qu’à ajouter le très jeune et prometteur Tanguy Kouassi, qui n’a pas encore signé son premier contrat professionnel et qui est suivi par Leipzig ou le Barça, une autre équipe de jeunes comme Aouchiche et l’attaquant Choupo-Moting.

Comme si cette chaîne de noms ne suffisait pas, il convient de souligner les situations des deux grandes stars, Neymar et Kylian Mbappé. Les deux ont montré à plusieurs reprises leur intention de quitter le club et leur malaise à Paris. Surtout dans le cas du Brésilien, il y a eu des spéculations selon lesquelles il pourrait profiter des règlements de la FIFA alors qu’il quitte la période protégée cette saison et essayer de forcer son départ. Le Barça est toujours à l’horizon quand on parle de lui. Il semble plus difficile pour l’ancien Monaco de sortir cet été. Madrid et Zidane l’aiment, mais son prix astronomique et une fenêtre de transfert qui devrait être plus austère que jamais en raison de la crise des coronavirus rendrait difficile la réalisation de l’opération.

De l’autre côté de la médaille, la vérité est que tout Paris se porte bien financièrement ces derniers temps et que le nettoyage peut les catapulter pour renouveler ce prochain marché, sans doute le plus étrange de ces derniers temps. Et où Leonardo et compagnie mettraient-ils leurs vues? Dans la série A. Ce sera probablement le championnat le plus économiquement puni et peut être brutalement démantelé. ‘Le10Sport’, en effet, a déjà quelques noms sur lesquels le club français jetterait ses filets. Tonali (Brescia), Paquetá (Milan), Milinkovic-Savic (Latium), Pjanic (Juventus) ou Chiesa (Fiorentina). Ce sera un été (ou quoi que le nouveau format de marché finisse par durer) très chargé à Paris.