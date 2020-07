La situation de Messi et le vestiaire de Barcelone ne sont pas une distraction

7 h 07 HE

Quique Setien a déclaré qu’un vestiaire solide ne l’avait pas empêché de faire son travail à Barcelone malgré le fait que la candidature de son équipe au titre ait déraillé ces dernières semaines.

Le Barça a dessiné trois de ses quatre derniers matchs, reculant de quatre points derrière le Real Madrid en tête du classement. Lorsque la Liga a redémarré en juin, elle détenait un avantage de deux points.

Des sources ont déclaré à ESPN après le match nul du week-end dernier au Celta Vigo que Setien avait perdu la confiance de ses joueurs, les images de ce match montrant le capitaine Lionel Messi ignorant les instructions de l’entraîneur adjoint Eder Sarabia.

Puis, après le match nul en milieu de semaine contre l’Atletico Madrid, le père d’Antoine Griezmann a qualifié Setien de « passager » après que son fils ait été mis au banc dans un autre signe d’agitation chez les joueurs.

« Chaque club a ses hiérarchies », a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse avant le voyage de dimanche à Villarreal. « Ce sont des choses qui [players] gagner avec des performances extraordinaires sur une période de temps prolongée.

« Cela ne m’a pas du tout gêné. Cela m’a aidé à prendre des décisions et à clarifier les choses. Je ne suis pas un entraîneur qui essaie de s’imposer. Pour moi, il s’agit d’essayer de convaincre les joueurs [of my ideas] en en discutant avec eux. «

Griezmann a maintenant été un remplaçant lors des deux derniers matchs du Barça et n’est entré en jeu qu’en seconde période contre l’ancien club de l’Atletico.

« J’ai parlé avec lui », a déclaré Setien. « Antoine est un grand professionnel et il comprend la situation. Cela ne l’affectera pas quand il jouera à nouveau. Il est très positif et nous pouvons compter sur lui à 100% lorsqu’il sera de retour sur le terrain. »

« Je pense à la hiérarchie et à l’importance de certains joueurs, mais tout le monde ne peut pas jouer. Ce sont des décisions dont je dois assumer la responsabilité. »

Setien, cependant, a refusé de s’inspirer d’un rapport de Cadena Ser cette semaine suggérant que Messi pourrait quitter le club en 2021 à l’expiration de son contrat.

Le patron du Barça a déclaré qu’il ne commenterait pas les « spéculations » selon lesquelles l’Argentin est ennuyé d’être responsable de plusieurs décisions au sein du club, notamment le licenciement d’Ernesto Valverde en janvier.

L’avenir de Setien a été mis en doute car un swing en six points a permis au Barca de prendre la tête du Real Madrid. S’ils ne battent pas Villarreal ce week-end, ils pourraient finir à sept points derrière l’équipe de Zinedine Zidane, qui affrontera l’Athletic Bilbao plus tôt dans la journée.

« Je ne passe pas une minute à y penser », a déclaré Setien lorsqu’on lui a demandé si plus de points de chute le condamneraient au sac. « C’est le cirque dans lequel nous sommes impliqués et nous l’acceptons, mais je me concentre sur ce sur quoi je dois me concentrer, à savoir le football. »

Pressé si, lors d’une réunion lundi dernier, le conseil d’administration lui avait dit qu’il ne serait pas en charge la saison prochaine, il a ajouté: « J’ai dit que je ne révélerais pas les conversations que nous avons eues ce jour-là, mais je ne l’ai pas fait. le sens, pas du tout. «