L’agent de Thiago Silva n’exclut pas

La continuité de Thiago Silva au Paris Saint-Germain, il n’est pas assuré. Le capitaine du club français mettra fin à son contrat à l’issue de cette campagne. Votre agent, Paulo ToniettoIl s’est entretenu avec le médium brésilien Globo Esporte et n’a pas complètement dissipé les doutes sur l’avenir du défenseur.

02/11/2020

À 12 h 03

CET

Antonio Tuachi

Tonietto a envoyé un message au PSG mettre la balle sur le toit: “Le football est très dynamique, en ce moment la priorité est au Paris Saint-Germian mais ils ne se manifestent pas, donc nous écouterons d’autres propositions“De cette façon, il avertit son club que le centre de 35 ans peut quitter l’entité s’il n’y a pas de réponse de son club actuel.

Interrogé sur d’éventuelles négociations, l’agent a réitéré qu’il n’y avait pas eu d’approche avec l’équipe de France: “Pour le moment il n’y a pas de négociations”. Affirma Tonietto. Aussi, interrogé sur la possibilité que Thiago Silva parte pour d’autres clubs, il ne s’est pas mordu la langue: “Nous avons déjà reçu quelques propositions mais je ne parlerai pas d’autres équipes, Thiago Silva a pour priorité de rester au PSG“.

Le Brésilien est une institution à Paris. Il est arrivé dans la saison 2012/2013 de Milan et Il est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club. Il a toujours été une pièce fondamentale pour leurs entraîneurs et, à ce jour, reste le détenteur incontesté à l’arrière.

Cette saison, il a disputé 19 matchs de Ligue 1, jouant 70% du total des minutes et ils seraient sans doute un peu plus que pour la blessure qui l’a actuellement loin du vert. Même si pourrait jouer à nouveau contre Dijon dans le match de Coupe de France Mercredi 12 février.