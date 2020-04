L’ancien président marseillais Pape Diouf décède des suites d’un coronavirus

Pape Diouf, à droite, est décédé à l’âge de 68 ans des suites du coronavirus.

L’ancien président marseillais Pape Diouf est décédé mardi après avoir contracté le coronavirus, a confirmé le club français.

Diouf, 68 ans, a été admis à l’hôpital de son Sénégal natal au cours du week-end et a eu besoin d’une assistance respiratoire.

L’homme qui a dirigé l’OM de 2005 à 2009 devait être transporté par avion à Nice cette semaine, mais son état de détérioration a rendu cela impossible.

Diouf était bien considéré dans le match français et Marseille lui a souhaité bonne chance dans sa bataille contre COVID-19 via les réseaux sociaux quelques heures avant l’annonce de sa mort.

Des hommages ont été rendus à l’ancien journaliste et agent, des stars de l’OM, ​​Florian Thauvin et Maxime Lopez, exprimant leur sympathie à la nouvelle, et l’ancien capitaine Habib Beye a parlé de leur relation “père-fils”.

L’ancien homologue lyonnais Jean-Michel Aulas a également exprimé sa tristesse de perdre un homme qu’il respectait, tandis que ses rivaux amers Paris Saint-Germain ont rapidement exprimé leurs condoléances.

Le PSG et la star de la France Kylian Mbappe ont mis de côté la rivalité Classique pour exprimer ses regrets, comme l’ont fait de nombreux autres clubs et joueurs – passés et présents.

Bien que Marseille n’ait pas remporté de titre national sous Diouf, il a vu Les Phoceens terminer deux fois deuxième de Ligue 1 et de Coupe de France, mais ils ont remporté la Coupe Intertoto 2005.

La semaine dernière, le football français a perdu l’ancien joueur et entraîneur Michel Hidalgo, originaire de Marseille et directeur sportif de l’OM pendant cinq ans entre 1986 et 1991, à cause d’une maladie non liée au coronavirus.

Hidalgo, 87 ans, a conduit la France à son titre de champion d’Europe en 1984.