L’arrière-grand-mère de 95 ans du milieu de terrain de Monaco Fabregas bat le coronavirus

La star de l’AS Monaco, Cesc Fabregas, a annoncé que son arrière-grand-mère avait battu le coronavirus à l’âge de 95 ans.

Plus tôt ce mois-ci, le milieu de terrain a déclaré que son arrière-grand-mère avait été infectée par le virus ainsi que 70% des personnes dans sa maison de soins infirmiers de la ville d’Arenys de Mar à Barcelone.

Cependant, l’ancienne star d’Arsenal et de Chelsea a déclaré mercredi qu’elle avait vaincu le virus.

“Elle a vaincu le coronavirus à 95 ans”, a déclaré Fabregas sur Twitter. “Hier, le test s’est révélé négatif!

“Mon arrière-grand-mère est une super héroïne mais rien de tout cela n’aurait été possible sans l’aide des infirmières et des médecins qui donnent leur vie à chaque instant pour que nous puissions tous être meilleurs et vivre un peu mieux pendant ces moments difficiles.

Ha superado el coronavirus con 95 años. ¡Ayer el test salió negativo! Mi bisabuela es una superherína, pero nada de esto sería posible sin la ayuda de todxs lxs enfermerxs y doctorxs que se están dejando la vida en cada instante para que todos / as podamos estar mejor y pic.twitter.com/vjoZMOhd3X – Cesc Fàbregas Soler (@ cesc4official) 29 avril 2020

“Merci à tous les gens de Remei de Arenys de Munt pour le grand sacrifice qu’ils font pour les personnes âgées. Tout notre respect !!! Rien n’est impossible. Merci !!!”

Vainqueur de la Coupe du monde et double champion d’Europe avec l’Espagne, Fabregas est resté à Monaco pendant toute la durée du lock-out.

Mardi, Fabregas a convenu d’une importante réduction de salaire afin d’aider Monaco à faire face à la crise financière provoquée par l’épidémie de coronavirus, ont indiqué des sources à ESPN.

Fabregas, qui a encore plus de deux ans sur son contrat, a décidé seul de prendre une réduction de salaire mensuelle de 30% jusqu’à nouvel ordre tout en acceptant un report de quatre mois et utilise son propre argent pour payer la perte de revenus du premier -le personnel de l’équipe qui a été mis en congé.