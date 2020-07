L’avance de la Liga du Real Madrid minée alors que le Barça gémit à propos de VAR, les éloges de Man United et de l’Inter échouent en Serie A

Le Real Madrid s’est rapproché du titre en Espagne, Man United a mis le style contre Bournemouth et la course au titre de trois équipes de Serie A pourrait être réduite à une seule équipe. (Ouais, c’est la Juventus.) C’est lundi, et Gab Marcotti réagit aux plus grands moments du football de la semaine dernière.

VAR a-t-il aidé le Real Madrid dans la course au titre? Barcelone semble le penser

Lorsque vous êtes sous le feu, vous jouez sur votre base, que ce soit la politique ou le sport. Et c’est ce que le président de Barcelone, Jose Maria Bartomeu, a fait dimanche en critiquant le VAR.

« J’ai vu le match à Bilbao, une autre victoire pour Madrid », a-t-il déclaré. « Notre message, que je vais répéter: je me sens mal, mais VAR n’est pas au niveau que nous espérions pour la meilleure ligue du monde. Depuis le redémarrage de la ligue, ce n’est pas très juste et cela a un effet sur les résultats. Et il semble qu’il favorise toujours le même [team].

« Il y a eu beaucoup de jeux lorsque VAR a favorisé le même [team]… et de nombreuses équipes en ont été défavorisées. «

Bartomeu parlait de la victoire acharnée du Real Madrid 1-0 contre l’Athletic Bilbao. VAR a signalé la faute de Dani Garcia sur Marcelo, invitant l’arbitre Jose Gonzalez Gonzalez à jeter un autre regard. Il a fait exactement cela et a correctement accordé au Real Madrid un penalty que Sergio Ramos a converti. Lorsque Ramos a toutefois fait appel à Raul Garcia plus tard, il n’y a pas eu d’examen sur le terrain. (Il faisait également référence, indirectement, à un certain nombre de décisions influencées par le VAR qui ont suivi le chemin de Madrid.)

Laissons cela de côté. Je n’achète pas l’explication de Ramos selon laquelle il a trébuché, je pense qu’il savait exactement ce qu’il faisait – et Garcia, deux gars coupés du même tissu quand il s’agit de gagner à tout prix – et cela pourrait très facilement ont été une pénalité. Et oui, comme je l’ai déjà écrit, lorsque les arbitres ne sont pas sûrs et qu’il y a des zones grises, ils ont parfois tendance à donner le bénéfice du doute à la plus grande équipe. C’est ce qu’on appelle la «sujétion psychologique» et c’est généralement un processus inconscient.

Mais l’attaque générique de Bartomeu sur VAR est une dérobade ici. Que dit-il exactement? Si VAR est mauvais, ou « pas au niveau … de la meilleure ligue du monde », alors les erreurs doivent être aléatoires et même se corriger. Si cela « favorise toujours la même équipe », alors ce n’est pas une question de VAR étant mauvais, mais une question de VAR étant biaisé, et c’est un problème beaucoup plus profond. C’est aussi une accusation beaucoup plus grave du genre qui vous causera des ennuis, ce qui peut expliquer pourquoi il s’est arrêté tout court.

Sergio Ramos célèbre la dernière victoire du Real sur la voie d’un titre de champion, le défenseur espagnol marquant un penalty et évitant en quelque sorte d’en donner un à l’autre bout en raison de l’absence de VAR. David S. Bustamante / Soccrates / .

Ce qui est évident ici, c’est que la FA espagnole pourrait s’aider énormément en faisant la lumière sur le processus qui a conduit aux décisions de dimanche. Dans l’affaire Raul Garcia, VAR a-t-il alerté l’arbitre? Si oui, qu’ont-ils dit? L’arbitre a-t-il estimé qu’il avait une apparence suffisamment claire pour qu’il n’ait pas besoin d’un examen sur le terrain?

Nous ne connaissons pas toutes ces réponses, bien sûr, et c’est pourquoi les soupçons sont alimentés, permettant finalement à Bartomeu de dire des choses comme ça. Au minimum, cela aurait dû être une situation que l’arbitre examine au bord du terrain. Mais il ne le fera que si le VAR l’encourage. À moins, bien sûr, qu’il n’y ait vraiment une vaste conspiration pro-Real Madrid. Cela dit, si c’est le cas, c’est assez récent, étant donné qu’ils n’ont remporté que deux titres de Liga au cours des 11 dernières saisons.

Quant au jeu lui-même, Zinedine Zidane a fait de gros appels. Il a donné à Marco Asensio son premier départ en près de 14 mois, le jumelant avec Rodrygo sur l’aile. Il poursuit sa tendance à faire tourner les joueurs alors que les appareils sont épais et rapides, et il peut offrir une lecture alternative non-VAR des raisons pour lesquelles le Real Madrid fait face à la congestion des appareils après le verrouillage – ils ont remporté sept des sept – mieux que le Barça. Ils ont simplement une équipe plus profonde avec des joueurs plus interchangeables. Lorsque vous avez Toni Kroos, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Luka Jovic, Isco, Ferland Mendy et Vinciius sur le banc, c’est une mine de talents à choisir.

Comparez cela avec le banc du Barça contre Villarreal, dont les noms les plus notables sont Ivan Rakitic, Arthur, Martin Braithwaite, Riqui Puig et Ansu Fati. Et, parmi ceux-ci, considérez que les sacs d’Arthur sont emballés, Braithwaite a passé la première moitié de la saison à Leganes, qui est en deuxième position, Puig a deux départs au Barça à son nom et Fati a eu 17 ans à l’Halloween.

L’attaque de Man United donne aux fans de quoi s’exciter

Si vous êtes du genre à ne pas être facilement excité, la résurgence de Manchester United n’est pas une surprise. Leurs deux joueurs les plus doués, Marcus Rashford et Paul Pogba, sont à nouveau en forme et ils ont dépensé une fortune pour Bruno Fernandes, donc ce n’est pas grave qu’une équipe qui était huitième à mi-parcours soit désormais cinquième et remporte quatre victoires consécutives .

Mais en fait, il y a de quoi être excité, à commencer par Mason Greenwood. Bien que ses deux buts soient impressionnants, les chiffres ici comptent moins que le test de la vue. Son mouvement rusé n’est pas ce que vous attendez d’un jeune de 18 ans. La facilité et la puissance avec lesquelles il a réussi son tir – que vous pensiez qu’Aaron Ramsdale aurait dû faire mieux ou non – pour le premier but étaient spéciales. Le contrôle serré, l’équilibre et la confiance avec lesquels il a terminé son deuxième but étaient encore meilleurs (avec son pied plus faible, pas moins).

Mon collègue Mark Ogden estime que Greenwood canalise son Robin Van Persie intérieur et est meilleur que Rashford au même âge. Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu’il était le meilleur finisseur avec lequel il avait travaillé. Vous ne voulez pas vous laisser emporter, mais les trois premiers de Greenwood, Rashford et Anthony Martial (qui a également marqué une pêche de but) ont une moyenne de 21, et les deux premiers en particulier sont loin de leur plafond. La question est de savoir quelles sont les bonnes pièces à mettre derrière elles, au milieu de terrain et en défense, et si c’est la bonne configuration d’entraînement pour maximiser leur développement continu.

L’Inter a-t-il réussi son coup au titre de Serie A?

La capacité d’auto-mutilation d’Inter est apparemment illimitée. Vous êtes à la maison, vous gagnez 1-0 et vous dominez. L’opposition – qui est coincée au milieu de la table et n’a rien à jouer que la fierté – descend à 10 hommes et, peu de temps après, vous recevez une pénalité.

Et vous jetez tout cela. Lautaro Martinez voit son tir stoppé, Roberto Gagliardini rate le rebond / gardien, un Musa Juwara de 18 ans marque son premier but senior à égaliser, Alessandro Bastoni se fait expulser et, à 10 minutes, Musa Barrow marque le gagnant de Bologne. Et soudain, tous les espoirs minces pour le scudetto que vous avez pu avoir disparaissent.

Je ne sais pas où Antonio Conte a commencé son enquête d’après-match: il suffit de dire qu’il était en retard d’une heure pour sa conférence de presse. J’espère que ce n’est pas avec la décision prise par Romelu Lukaku (pénalty désigné par l’Inter) de laisser son coéquipier Martinez prendre le coup de pied afin de renforcer sa confiance. Certains médias italiens ont critiqué Lukaku pour être trop généreux, disant que c’est un choix que vous faites à 3-0, pas 1-0, mais franchement, c’est un non-sens. Et ce n’est certainement pas ce qui a coûté le jeu à l’Inter.

Ils ont perdu parce qu’ils n’ont pas tenté leur chance (y compris Martinez bien sûr, mais ce n’est pas comme s’il était un mannequin … c’est un pro au 100m qui a déjà converti deux pénalités cette saison), parce que Christian Eriksen a eu un autre mauvais match et parce que ils ont pris de mauvaises décisions à l’arrière.

Oh, et parce que deux gars de la Gambie nommés Musa se sont emparés de la journée. Barrow n’est pas une surprise; il n’a que 21 ans mais est imparable depuis le redémarrage. Juwara est sorti de nulle part et a une histoire remarquable. Orphelin enfant, il est arrivé en Italie par bateau, voyageant seul et a ensuite été adopté par son entraîneur. C’est une histoire qui fait chaud au cœur, mais qui rappelle aussi que si le football est l’un des sports les plus accessibles du monde, le chemin n’est en aucun cas simple pour beaucoup.

La perte d’Inter tient autant à ce que ces deux hommes ont pu faire qu’à leurs propres carences. Et si Conte a raison de déplorer la défaite, cela vaut également la peine de célébrer ce que ces deux jeunes hommes de l’un des plus petits pays d’Afrique (moins de 2,2 millions d’habitants) ont réalisé.

Man City a beaucoup de travail pour faire cette intersaison

Pep Guardiola a déclaré que la défaite 1-0 de Manchester City à Southampton dimanche reflétait leur saison. Ils ont dominé, ils ont pris 26 tirs au but et ont enregistré un xG bien au-dessus de 3, mais ont perdu à la suite d’une erreur au milieu de terrain et d’un lob de 40 verges d’un attaquant (Che Adams) qui n’avait pas marqué lors de ses 35 dernières apparitions.

J’arrive d’où vient Guardiola. City est en passe de terminer la saison avec 76 points, ce qui constituerait son deuxième total de points le plus bas de la dernière décennie. Et pour une équipe qui a récolté en moyenne 99 points au cours des deux dernières saisons, c’est une chute catastrophique. Ce n’est pas ce qu’ils sont, ce n’est pas ce qu’ils sont, et ils ont aussi été malchanceux.

De même, il y a un risque à se le dire. Cela peut vous endormir en pensant que la meilleure option est de simplement maintenir le cap et d’attendre que les choses se redressent. En outre, sur les 12 matchs qu’ils n’ont pas remportés cette année, tous n’ont pas suivi le scénario de Southampton. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles travailler.

Ronaldo gagne « la confiance » dans la dernière victoire de la Juve

Si vous ne l’aviez pas entendu le dire après le match, vous auriez pensé qu’il avait été mal cité.

« J’avais besoin de ce but de coup franc pour reprendre confiance. » Oui, c’était Cristiano Ronaldo qui parlait de la façon dont marquer un coup franc lors de la victoire 4-1 contre Torino samedi – quelque chose qu’il n’avait pas fait dans un match de championnat depuis 2016-17 – lui avait donné « confiance ».

C’est remarquable, car rien dans son apparence ou son langage corporel au cours des dernières saisons ne laissait penser qu’il manquait de confiance. Bien sûr, Father Time passe pour lui comme pour tous les autres (peut-être plus lentement), mais c’est toujours le gars qui a marqué 57 buts en 81 apparitions pour la Juventus, et 44 en 44 pour le Real Madrid lors de sa dernière saison là-bas. Il a peut-être parfois eu du mal à cause de blessures ou parce que tout le monde a une mauvaise journée, mais personne n’avait jamais suggéré que la confiance (ou le manque de confiance) était un problème.

C’était peut-être une ligne jetable et ne valait pas la peine de s’y attarder. Peut-être parlait-il spécifiquement de sa confiance en coups francs. Ou peut-être que c’est ainsi que son esprit fonctionne, aspirant chaque petite parcelle qu’il peut pour gagner un avantage. Quoi qu’il en soit, « peu sûr » Ronaldo vient de réaliser une série de 20 buts lors de ses 16 derniers matchs de Serie A. Maintenant qu’il est soudainement confiant, eh bien … la Juve semble prête pour une arrivée au grange que, pour être honnête, ils atteignaient avant même ce coup franc.

Paulo Dybala et Rodrigo Bentancur se sont démarqués, la ligne arrière était à nouveau solide (à l’exception de la énième pénalité de handijb de Mathijs De Ligt) et ils semblent atteindre leur apogée au moment où ils atteignent la course des matches difficiles: Milan, Atalanta et Lazio sont trois de leurs quatre prochains matchs et la Juve ont une avance de sept points avec huit matches à jouer.

Le Barça a-t-il résolu son problème Griezmann?

Pourrait-il être aussi simple qu’un changement tactique? Barcelone a voyagé pour affronter un Villarreal « en fuego » (vainqueur de cinq des six matchs depuis le redémarrage) et a dirigé le match en s’imposant 4-1. Antoine Griezmann, qui n’avait plus marqué depuis le redémarrage et avait joué 11 minutes lors des deux sorties précédentes, a marqué une pêche de but. Luis Suarez aussi.

Quique Setien a changé les choses, jouant Suarez et Griezmann à l’avant, donnant à Lionel Messi un rôle libre derrière eux et poussant ses arrières sur le terrain pour la largeur. Cela a fonctionné un charme et même s’il peut être prématuré de tirer des conclusions, il ressemble à une gamme beaucoup plus rationnelle lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti du Français croisé.

Le Barça a pu le faire et garder sa forme car Sergi Roberto et Arturo Vidal étaient de chaque côté du diamant. Cela a fonctionné dans ce jeu, mais il y aura des situations où vous voudrez un jeu plus créatif du milieu de terrain, sans forcément que Messi ramasse le ballon devant son dos quatre. Nous devrons donc revoir cela avec Riqui Puig ou Frenkie de Jong (quand il reviendra à la forme physique) dans ces rôles.

Mais pour l’instant, c’est quelque chose que le Barca réclamait, et cela a donné des résultats instantanés.

Ne lisez pas trop profondément la forme de Liverpool

Je ne suis pas sûr que cela ait beaucoup de sens de tirer des conclusions en ce qui concerne Liverpool en ce moment. L’effort physique et psychologique de remporter le titre après 30 ans était si grand que trouver la motivation et l’énergie pour atteindre un record de points en Premier League (qui, de la façon dont les choses se déroulent, pourraient bientôt être battues de toute façon) pourrait ne pas être aussi simple.

Il leur a fallu beaucoup de temps pour briser une équipe disciplinée d’Aston Villa (bien que si Mohamed Salah s’était vu infliger cette pénalité, cela aurait pu être une autre histoire) et ils avaient l’air un peu en retrait.

La victoire 2-0 contre Aston Villa vous a rappelé, cependant, un domaine où ils peuvent s’améliorer contre des adversaires profonds. À part Trent Alexander-Arnold (et, en son temps, Naby Keita), cette équipe n’est pas au fond du département des passeurs créatifs, des gars qui peuvent inventer à partir de rien. C’est peut-être la raison pour laquelle Thiago Alcantara du Bayern est lié dans les médias, bien qu’à 29 ans, il soit préférable de rafraîchir les choses.

Nous essayons ici, bien sûr, mais c’est une dimension supplémentaire qui est utile dans des jeux comme celui-ci.

Ce fut toute la semaine pour le Bayern. La Coupe d’Allemagne n’était pas acquise d’avance – hé, Leverkusen les a battus en novembre – mais elle est rapidement devenue une. Peter Bosz a mis en place son équipe et a essayé de jouer à travers la presse (pas la première fois qu’il s’est surpassé), mais à la marque de l’heure, le Bayern était 3-0. Ignorez la dernière demi-heure, lorsque Leverkusen a finalement mélangé les choses après que Kevin Volland soit arrivé et ait marqué deux points en ordures. Le jeu était alors terminé et 4-2, si quoi que ce soit, est généreux.

Le Bayern remporte donc sa 20e Coupe d’Allemagne pour remporter son 30e titre allemand. Et, parce que quand il pleut, il pleut, ils ont également ajouté Leroy Sane la semaine dernière.

Étant donné qu’il lui restait un an sur son contrat, ses antécédents de blessures (Sane a joué 24 minutes de football au cours des 12 derniers mois), l’effet dépressif probable de la pandémie sur le marché et la détermination de Sane à bouger, je pensais que le Bayern aurait pu mener une affaire plus difficile. et peut-être l’avaient acquis pour encore moins (ou quelque chose d’encore plus lié aux performances) que les 49 millions d’euros, qui atteignaient 60 millions d’euros, qui ont été rapportés.

Mais diable, tout est en sauce à ce stade. Et si vous tenez compte du fait que la signature de Sane signifie qu’ils ont la possibilité de ne pas dépenser 20 millions d’euros pour rendre l’accord d’Ivan Perisic permanent (ou essayer d’obtenir une remise d’Inter), cela se paie en quelque sorte. Ils doivent encore trouver quoi faire avec Thiago Alcantara et David Alaba – tous deux sans contrat l’été prochain – mais quoi qu’ils fassent, ils seront en position de force. Ni l’un ni l’autre n’est indispensable ni irremplaçable.

Si cela ne tenait qu’à moi, je prolongerais Alaba et, pour le bon prix, envisagez de laisser partir Thiago si vous obtenez le prix que vous voulez. Et si c’est un montant raisonnable, vous pouvez même prendre ces fonds et faire une course à Kai Havertz également.

Quoi que vous regardiez, l’avenir du Bayern est si brillant, Karl-Heinz Rummenigge doit porter des nuances …

Chelsea se porte très bien

L’une des choses les plus idiotes que j’ai entendues la semaine dernière était que les gens « tut-tutting » sur le nombre de matchs perdus par Chelsea cette saison, 10, comme si les défaites étaient « une chose » comme, disons, des points. Eh bien, ils ne le sont pas. Mis à part le fait qu’il s’agissait d’une équipe qui a eu un embargo sur les transferts au cours des deux dernières fenêtres et que votre bâton de mesure pour une saison de transition est le développement plutôt que les points (et certainement pas les «défaites»), ils sont quatrièmes du tableau , un point derrière Leicester City, deux de Manchester United et cinq d’avance sur Wolves. Si cela reste ainsi à la fin de la campagne, ce sera un succès.

Ce qui vous frappe au sujet de la première saison de Frank Lampard en charge, ce n’est pas seulement qu’il a fait confiance aux jeunes, mais qu’il a compris quand rester avec eux et quand les abandonner, ce qui est loin d’être simple. Les deux joueurs qui ont orchestré la victoire 3-0 contre Watford samedi – Christian Pulisic et Mason Mount – ont connu des hauts et des bas cette année et aucun ne sera un choix automatique la saison prochaine. Mais les deux ont été essentiels à la victoire de ce week-end, tout comme Olivier Giroud, un gars dont les sacs ont été emballés en janvier.

C’est ce que vous appelez la gestion de l’homme.

Fin des espoirs de titre de la Lazio en Italie?

Je n’irai pas jusqu’à dire que la Lazio a fait ses adieux au titre de Serie A samedi, mais il est sûr de dire qu’elle est suspendue par un fil après une défaite 3-0 contre Milan.

Il est facile de souligner le fait que leurs deux options à l’avant (Ciro Immobile et Filipe Caicedo) étaient exclues, mais il convient de rappeler que depuis la pause, ils ont perdu une avance de 2-0 pour perdre contre Atalanta et ont ensuite dû revenir de derrière. de gagner dans deux autres matches. Autrement dit, les rivages à part, ce n’est pas une équipe qui joue bien. Ils ont un rodage relativement favorable et un affrontement face à face avec la Juve à venir, il y a donc encore une lueur d’espoir. Mais ils doivent intensifier en deux temps rapides.

Quant à Milan, une place en Ligue Europa est désormais à leur portée. Et tandis que Zlatan Ibrahimovic, qui fera son premier départ depuis le lock-out, fera les gros titres, ils étaient forts à l’arrière et, plus encourageant peut-être, le partenariat Franck Kessie-Ismael Bennacer continue de se développer.

Des signes de reprise prometteurs pour Arsenal

Arsenal a remporté quatre matchs sur le rebond et sa victoire 2-0 sur les Wolves est un énorme résultat. Bukayo Saka a confirmé son statut comme l’un des 18 ans les plus excitants de la Premier League et, tout aussi important, l’équipe de Mikel Arteta a dominé les Loups pendant de longues périodes, ce qui n’est pas quelque chose à tenir pour acquis.

Mon collègue (et Gab et Juls montrent le co-animateur) Julien Laurens rapporte que les discussions avec Pierre-Emerick Aubameyang se déroulent bien et qu’il recherche un contrat de trois ans à environ 14 millions d’euros par saison, ce qui équivaut à 250000 £ par semaine. Je ne serais pas pressé par ces chiffres, à moins que vous ne puissiez vendre Alexandre Lacazette à un prix raisonnable. Non pas parce qu’Aubameyang n’est pas un acteur formidable – il l’est évidemment – mais à cause de l’impact qu’aurait un tel engagement à long terme sur les salaires. Avec des gens comme Nicolas Pepe, Saka et Gabriel Martinelli (peut-être aussi Eddie Nketiah), je ne suis pas sûr que vous ayez besoin de deux vétérans attaquants avec beaucoup d’argent.

Arsenal connaît de première main l’impact des énormes contrats à long terme (pièce A: Ozil, Mesut). Il y a un moment où il vaut mieux tirer le meilleur parti possible et vous engager à reconstruire.