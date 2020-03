L’avenir de Tuchel dépend de la Ligue des champions

S’il y a une équipe qui a la Ligue des champions entre les sourcils et les sourcils, c’est le PSG. Inarrêtable dans les compétitions nationales, l’Europe est le sujet en suspens de l’équipe de France, que depuis que l’argent est arrivé de la main d’Al-Khelaïffi n’a pas réussi à figurer parmi les 4 meilleurs de la compétition. C’est plus, depuis 2016, il ne sait pas ce que c’est que de monter sur un quart de finale.

03/09/2020 à 17:41

CET

Oscar Cubero

L’avenir de Tuchel dépend, uniquement et exclusivement, de ce qui se passe dans ce tournoi. Le sentiment que n’importe qui pourrait gagner la Ligue et les Coupes en France n’aide pas les entraîneurs de l’équipe parisienne, qui jouent leur avenir à des moments précis. Une autre élimination prématurée, comme celle qu’il a subie l’an dernier étonnamment contre United, signifierait ses adieux à la fin de la saison. C’est sous le feu des projecteurs puisque les «diables rouges» ont retracé le 0-2 atteint à Old Trafford avec un 1-3 dans le Parc des Princes.

Le contexte de cette année est différent. Signal Iduna Park a mis Neymar et compagnie à leur place, qui est tombé 2-1 et devra revenir. De plus, on sait aujourd’hui que le match sera joué à huis clos par le coronavirus.

Le personnel a également joué dans plusieurs rencontres avec l’entraîneur, car il a été gêné par les parties et la colère de ses joueurs à changer. Dortmund, son ancienne équipe, pourrait être le bourreau du PSG Champions et la carrière de Tuchel à Paris.